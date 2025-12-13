  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Quién era Abraham Quintanilla, el padre y mentor de Selena Quintanilla?

Productor, mánager y figura clave en la carrera de Selena Quintanilla, Abraham Quintanilla dedicó su vida a la música y a preservar el legado de su familia

  • Actualizado: 13 de diciembre de 2025 a las 10:15
¿Quién era Abraham Quintanilla, el padre y mentor de Selena Quintanilla?
1 de 13

Abraham Isaac Quintanilla Jr., padre de la cantante Selena Quintanilla, falleció este 13 de diciembre, según confirmó su hijo A.B. Quintanilla a través de una publicación en Instagram.

Foto: cortesía Facebook
¿Quién era Abraham Quintanilla, el padre y mentor de Selena Quintanilla?
2 de 13

"Con el corazón lleno de tristeza les hago saber que mi padre falleció hoy", escribió, sin brindar mayores detalles sobre las causas del deceso.

 Foto: Instagram ABQuintanilla
¿Quién era Abraham Quintanilla, el padre y mentor de Selena Quintanilla?
3 de 13

Quintanilla nació el 22 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos.

Foto: cortesía Facebook
¿Quién era Abraham Quintanilla, el padre y mentor de Selena Quintanilla?
4 de 13

Fue hijo de padres mexicanos y creció en el seno de una familia de trabajadores agrícolas que laboraban a lo largo del Río Bravo, experiencia que marcó su infancia y juventud.

 Foto: cortesía Facebook
¿Quién era Abraham Quintanilla, el padre y mentor de Selena Quintanilla?
5 de 13

Desde temprana edad mostró interés por la música. Aunque asistió a la escuela, abandonó la secundaria para dedicarse de lleno al canto.

Foto: cortesía Facebook
¿Quién era Abraham Quintanilla, el padre y mentor de Selena Quintanilla?
6 de 13

En su adolescencia se integró al grupo vocal Los Dinos, donde participó como tercera voz y logró notoriedad regional a finales de los años cincuenta.

 Foto: cortesía Facebook
¿Quién era Abraham Quintanilla, el padre y mentor de Selena Quintanilla?
7 de 13

En 1959, Los Dinos alcanzaron reconocimiento en Texas con temas como "So hard to tell" y "Give me one more chance", lo que consolidó a Quintanilla como una figura emergente en la escena musical local.

 Foto: cortesía Facebook
¿Quién era Abraham Quintanilla, el padre y mentor de Selena Quintanilla?
8 de 13

Sin embargo, en la década de 1960 se retiró temporalmente de la música. Posteriormente, se unió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Durante su servicio en Tacoma conoció a Marcella Ofelia Samora, con quien contrajo matrimonio en 1963.

 Foto: cortesía Facebook
¿Quién era Abraham Quintanilla, el padre y mentor de Selena Quintanilla?
9 de 13

La pareja tuvo tres hijos: Abraham “A.B.” Quintanilla III, Suzette y Selena. Tras regresar a Texas, Quintanilla retomó su vocación artística al identificar el talento musical de sus hijos, en especial el de Selena.

Foto: cortesía Facebook
¿Quién era Abraham Quintanilla, el padre y mentor de Selena Quintanilla?
10 de 13

Con ese objetivo creó el grupo Selena y Los Dinos, utilizando el nombre de su antigua banda, y asumió el rol de productor y mánager.

 Foto: cortesía Facebook
¿Quién era Abraham Quintanilla, el padre y mentor de Selena Quintanilla?
11 de 13

En 1984, Selena y Los Dinos firmaron su primer contrato discográfico y lanzaron su álbum debut, producido por Quintanilla.

 Foto: cortesía Facebook
¿Quién era Abraham Quintanilla, el padre y mentor de Selena Quintanilla?
12 de 13

La carrera de Selena se consolidó a nivel internacional hasta su asesinato en 1995, a manos de Yolanda Saldívar. Tras la muerte de la cantante, Abraham Quintanilla se dedicó a preservar su legado mediante la producción de álbumes, documentales y proyectos conmemorativos.

 Foto: cortesía Facebook
¿Quién era Abraham Quintanilla, el padre y mentor de Selena Quintanilla?
13 de 13

En 2021, Quintanilla publicó el libro "A Father’s Dream: My Family’s Journey in Music", donde relató sus memorias y el camino artístico de su familia. Hasta el momento, no se ha informado si enfrentaba problemas de salud, ya que este aspecto siempre se mantuvo en el ámbito privado.

 Foto: cortesía Facebook
Cargar más fotos