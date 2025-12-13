¿Quién era Abraham Quintanilla, el padre y mentor de Selena Quintanilla?

Abraham Isaac Quintanilla Jr., padre de la cantante Selena Quintanilla, falleció este 13 de diciembre, según confirmó su hijo A.B. Quintanilla a través de una publicación en Instagram.
"Con el corazón lleno de tristeza les hago saber que mi padre falleció hoy", escribió, sin brindar mayores detalles sobre las causas del deceso.
Quintanilla nació el 22 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos.
Fue hijo de padres mexicanos y creció en el seno de una familia de trabajadores agrícolas que laboraban a lo largo del Río Bravo, experiencia que marcó su infancia y juventud.
Desde temprana edad mostró interés por la música. Aunque asistió a la escuela, abandonó la secundaria para dedicarse de lleno al canto.
En su adolescencia se integró al grupo vocal Los Dinos, donde participó como tercera voz y logró notoriedad regional a finales de los años cincuenta.
En 1959, Los Dinos alcanzaron reconocimiento en Texas con temas como "So hard to tell" y "Give me one more chance", lo que consolidó a Quintanilla como una figura emergente en la escena musical local.
Sin embargo, en la década de 1960 se retiró temporalmente de la música. Posteriormente, se unió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Durante su servicio en Tacoma conoció a Marcella Ofelia Samora, con quien contrajo matrimonio en 1963.
La pareja tuvo tres hijos: Abraham “A.B.” Quintanilla III, Suzette y Selena. Tras regresar a Texas, Quintanilla retomó su vocación artística al identificar el talento musical de sus hijos, en especial el de Selena.
Con ese objetivo creó el grupo Selena y Los Dinos, utilizando el nombre de su antigua banda, y asumió el rol de productor y mánager.
En 1984, Selena y Los Dinos firmaron su primer contrato discográfico y lanzaron su álbum debut, producido por Quintanilla.
La carrera de Selena se consolidó a nivel internacional hasta su asesinato en 1995, a manos de Yolanda Saldívar. Tras la muerte de la cantante, Abraham Quintanilla se dedicó a preservar su legado mediante la producción de álbumes, documentales y proyectos conmemorativos.
En 2021, Quintanilla publicó el libro "A Father’s Dream: My Family’s Journey in Music", donde relató sus memorias y el camino artístico de su familia. Hasta el momento, no se ha informado si enfrentaba problemas de salud, ya que este aspecto siempre se mantuvo en el ámbito privado.