Angélica Vale se sincera sobre las infidelidades tras divorcio con Otto Padrón

El tiempo no siempre apaga las preguntas que quedan tras una separación. Algunas reaparecen en forma de recuerdos digitales, otras en conversaciones públicas que buscan poner orden a lo vivido. En ese terreno se situó recientemente Angélica Vale al referirse a las heridas que dejan ciertos descubrimientos dentro de una relación.
La actriz y conductora habló del tema durante su programa de radio, donde una consulta del público abrió paso a una reflexión más amplia sobre la intimidad, la confianza y los rastros del pasado que permanecen en los dispositivos personales.
El planteamiento surgió cuando un oyente relató el conflicto generado luego de que su esposa encontrara conversaciones antiguas con otra mujer.
Vale respondió desde la experiencia emocional, subrayando el impacto que produce ese tipo de hallazgos: “Si esas conversaciones ya no te sirven de nada, bórralos, como esposa o mujer te digo que duele encontrar esas cositas”.
Más adelante profundizó en la dimensión del daño al añadir que “son mensajes que sí duelen... fíjate yo no creo que le haya dolido las conversaciones sino que todavía las guarda”.
Sus palabras se dieron semanas después de confirmar públicamente su divorcio de Otto Padrón, proceso que, según explicó en su momento, se inició meses antes de hacerse oficial y tras 14 años de matrimonio.
Entonces pidió respeto y cautela frente a las conjeturas, al señalar que los detalles reales de la decisión pertenecían al ámbito privado de ambos.
Aun así, el anuncio detonó una cadena de rumores en el entorno mediático, desde supuestas infidelidades hasta conflictos de otro orden.
En este nuevo pronunciamiento, la actriz evitó referencias directas a su caso, aunque el contexto dotó a sus palabras de un peso particular.
Durante la conversación radial también abordó la tentación de revisar mensajes ajenos y los motivos que pueden llevar a hacerlo, sin justificar la práctica.
Su énfasis estuvo puesto en la responsabilidad emocional y en la necesidad de evitar daños que, a su juicio, pueden prevenirse con decisiones simples y honestas.
La reflexión cerró con una idea clara sobre los procesos de cierre. Para Vale, la limpieza de vínculos pasados y la transparencia resultan claves cuando se busca avanzar sin cargas innecesarias tras una ruptura.