"Emily en París" temporada 5: fecha de estreno, nuevas ciudades y todo lo que se sabe

Vacaciones en Roma. Si la moda y la elegancia son las bases en las que se sostiene la cuidada imagen de esta serie, tanto París como Roma se yerguen como entornos ideales. En la cuarta temporada, con el descubrimiento de la ciudad por parte de Emily junto a su nueva conquista, Marcello, en vespa, la serie recorría, evocando la emblemática película “Vacaciones en Roma” (William Wyler, 1953), lugares tan icónicos como el Coliseo romano o la Fontana de Trevi. Llegada la quinta temporada, otros rincones llamarán la atención de los espectadores más curiosos.