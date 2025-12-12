Foto viral: ¿Jenni Rivera sigue viva? Aparece su "doble" en hospital de México

Una imagen difundida en redes sociales ha generado miles de reacciones entre seguidores de la cantante fallecida en 2012.
La fotografía, captada en un centro médico de Matehuala, muestra a una mujer cuyo parecido físico con la intérprete ha causado revuelo en plataformas digitales.
La publicación se distribuyó días después de conmemorarse el aniversario luctuoso de Rivera, quien perdió la vida el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo cuando su avión se desplomó en la Sierra Madre Oriental.
Los comentarios se han multiplicado exponencialmente. Usuarios han descrito el parecido como "idéntica" e "igualita", mientras que otros han expresado escepticismo sobre la autenticidad del registro fotográfico.
Algunos internautas especulan que podría tratarse de una imagen generada por inteligencia artificial, aunque estas afirmaciones no han sido verificadas.
A 13 años de su fallecimiento, Rivera continúa generando impacto en la cultura popular mexicana.
Recientemente se anunció el lanzamiento de "La gran señora – Banda", un álbum póstumo estrenado el 5 de diciembre de 2025, basado en grabaciones vocales de 2009.
Desde el accidente aéreo, han circulado diversas especulaciones sobre las circunstancias de su muerte.
La fotografía de Matehuala se suma a esta lista de acontecimientos que reavivan conversaciones sobre su legado. Hasta el momento, la identidad de la mujer captada permanece sin confirmar.