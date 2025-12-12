  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Foto viral: ¿Jenni Rivera sigue viva? Aparece su "doble" en hospital de México

La imagen de una mujer tomada en un centro de salud se viralizó por su semejanza física con la Diva de la Banda, reavivando especulaciones que han persistido durante más de una década sobre la muerte de la artista

  • Actualizado: 12 de diciembre de 2025 a las 13:43
Foto viral: ¿Jenni Rivera sigue viva? Aparece su doble en hospital de México
1 de 10

Una imagen difundida en redes sociales ha generado miles de reacciones entre seguidores de la cantante fallecida en 2012.

 Foto: Instagram
Foto viral: ¿Jenni Rivera sigue viva? Aparece su doble en hospital de México
2 de 10

La fotografía, captada en un centro médico de Matehuala, muestra a una mujer cuyo parecido físico con la intérprete ha causado revuelo en plataformas digitales.

 Foto: Instagram
Foto viral: ¿Jenni Rivera sigue viva? Aparece su doble en hospital de México
3 de 10

La publicación se distribuyó días después de conmemorarse el aniversario luctuoso de Rivera, quien perdió la vida el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo cuando su avión se desplomó en la Sierra Madre Oriental.

 Foto: Instagram
Foto viral: ¿Jenni Rivera sigue viva? Aparece su doble en hospital de México
4 de 10

Los comentarios se han multiplicado exponencialmente. Usuarios han descrito el parecido como "idéntica" e "igualita", mientras que otros han expresado escepticismo sobre la autenticidad del registro fotográfico.

Foto: Instagram
Foto viral: ¿Jenni Rivera sigue viva? Aparece su doble en hospital de México
5 de 10

Algunos internautas especulan que podría tratarse de una imagen generada por inteligencia artificial, aunque estas afirmaciones no han sido verificadas.

 Foto: Instagram
Foto viral: ¿Jenni Rivera sigue viva? Aparece su doble en hospital de México
6 de 10

A 13 años de su fallecimiento, Rivera continúa generando impacto en la cultura popular mexicana.

Foto: Instagram
Foto viral: ¿Jenni Rivera sigue viva? Aparece su doble en hospital de México
7 de 10

Recientemente se anunció el lanzamiento de "La gran señora – Banda", un álbum póstumo estrenado el 5 de diciembre de 2025, basado en grabaciones vocales de 2009.

 Foto: Instagram
Foto viral: ¿Jenni Rivera sigue viva? Aparece su doble en hospital de México
8 de 10

Desde el accidente aéreo, han circulado diversas especulaciones sobre las circunstancias de su muerte.

Foto: Instagram
Foto viral: ¿Jenni Rivera sigue viva? Aparece su doble en hospital de México
9 de 10

La fotografía de Matehuala se suma a esta lista de acontecimientos que reavivan conversaciones sobre su legado. Hasta el momento, la identidad de la mujer captada permanece sin confirmar.

 Foto: Instagram
Foto viral: ¿Jenni Rivera sigue viva? Aparece su doble en hospital de México
10 de 10
Cargar más fotos