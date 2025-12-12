De Pablo Montero a Polache: Estos son los artistas que cantarán en Teletón

El cantante mexicano Pablo Montero es uno de los artistas confirmados para la jornada de amor Teletón. El intérprete de 'Ojitos bonitos', 'Se te olvidó', 'Hay otra en tu lugar' cantó el himno de Teletón en 2018.
El cantante nacional Polache está en la lista de artistas que se subirán al escenario de Teletón 2025, la obra de solidaridad que espera reacaudar 77.5 millones de lempiras.
La cantante, compositora y productora musical hondureña Shirley Paz actuará durante la velada de Teletón: Shirley es autora de temas como "Así te amo yo Honduras", "Mujer" o "Lo mejor de Honduras soy yo".
La Gran Banda, uno de los grupos de merengue más icónicos del país, actuará en Teletón 2025. El grupo cumplió 45 años en 2024 y ha convertido en éxitos temas como "Rompiendo el cuero" y "Mándele gas".
La cantante de música urbana Alexa Ferrari, conocida como "La Diva" y autora de temas como "Imaginación", "Por si se te olvida" y "Vitamina P", entre otros, es una de las artistas confirmadas de Teletón.
Las Chicas Rolands, el grupo femenino de ritmos merengue y punta, que nació en 1990, se presentan en Teletón 2025. Con temas como "Dame un beso", "El sonidito" y "Te he prometido", pondrán a bailar a todos.
El cantante, compositor, abogado y embajador cultural hondureño Luis Bustillo, está listo también para irrumpir en el escenario de Teletón. Tiene canciones como "Choros", "Esta es mi Honduras y "Vuelve sol".
La cantante de música ranchera Denisse Durán, que ha sido telonera de artistas como Los Bukis, entre otros, cantará en Teletón. La artista es una voz inconfundible e invitada en decenas de enventos.
Fabiana Sánchez, es la vocalista de la banda hondureña Cover Play. Es conductora y creadora de contenido. La artista catracha está lista para sumar su talento a Teletón 2025.
El cantante hondureño de música urbana Key Key, uno de los artistas más escuchados de 2025, estará en Teletón. Acaba de estrenar su tema “Qué lo que hay”, uno de los más descargados de streaming.
La cantante hondureña, periodista y productora que debutó en la música en 2022 de la mano del productor Oswaldo Espinal, ya ha sido parte de Teletón. La cantante está lista para cantar su tema “Jamás”
Daniel Vega, ilusionista profesional, comunicador y publicista, es otro de los invitados a Teletón 2025. Todos ellos junto a otros artistas están listos para la jornada de 27 horas de amor para alcanzar la meta.