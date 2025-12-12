Muere influencer “adicta a las cirugías” horas después de publicar un críptico mensaje de despedida

La modelo e influencer mexicano-canadiense Denise Ivonne Jarvis Gongora, conocida en redes sociales como Mary Magdalene, ha fallecido a los 33 años en Tailandia.
Su cuerpo fue hallado el martes en el área de estacionamiento de Patong Tower tras precipitarse desde el balcón del noveno piso, según informó The Phuket News.
El personal del establecimiento descubrió el cuerpo pasadas las 13:30 horas, apenas horas después de que la modelo se registrara para una estancia de una noche.
Las autoridades locales trasladaron los restos al Hospital Vachira Phuket para realizar la autopsia que determinará la causa exacta del deceso.
Poco antes de su muerte, Gongora compartió en una de sus múltiples cuentas de Instagram la escena final de la película 'The Truman Show' de 1998, donde el personaje de Jim Carrey se despide diciendo: "Y en caso de que no te vea, buenas tardes, buenas noches y buenas tardes". Junto a este fragmento cinematográfico publicó una fotografía de su infancia.
Además, modificó el nombre de usuario de otra de sus cuentas a MaryMagdaleneDied, un gesto que ha sido interpretado como premonitorio por sus seguidores.
La creadora de contenido había acumulado aproximadamente medio millón de seguidores en diversas plataformas gracias a la documentación de sus múltiples intervenciones quirúrgicas.
También desarrolló una carrera como artista plástica, ganando reconocimiento por sus pinturas psicodélicas, esculturas y autorretratos.
Gongora se sometió a su primera intervención a los 21 años en México, procedimiento que resultó en complicaciones.
A lo largo de su vida se realizó elevaciones de cejas, transferencias de grasa, liposucciones faciales y corporales, rinoplastias, cirugías oculares, aumentos de glúteos e implantes mamarios, entre otros.
En 2018 ganó notoriedad tras someterse a un procedimiento para aumentar el tamaño de sus genitales con rellenos, operación durante la cual estuvo al borde de la muerte y requirió dos transfusiones sanguíneas. Posteriormente se practicó una vaginoplastia para revertir la intervención
Muchos de estos procedimientos, al ser ilegales en varios países, la llevaron a viajar desde Colombia hasta Rusia en busca de cirujanos dispuestos a realizarlos. En varias ocasiones estuvo cerca de morir en la mesa de operaciones, y en una oportunidad sus glúteos comenzaron a necrosarse tras inyecciones clandestinas que ella misma selló con pegamento.