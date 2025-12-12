  1. Inicio
Paquita la del Barrio dejó herencia de 10 millones: exmánager revela quién se quedó con todo

El exrepresentante de la cantante mexicana ha desvelado los detalles sobre la distribución de un patrimonio valorado en 10 millones de dólares

  • Actualizado: 12 de diciembre de 2025 a las 12:02
Francisco Torres, exrepresentante de la cantante fallecida en febrero de 2023, ha aclarado el destino de una herencia valorada en 10 millones de dólares.

 Foto: Instagram
Según confirmó en el programa De Primera Mano, uno de los nietos de la artista es el heredero designado en el testamento para recibir la totalidad del patrimonio. "Paquita se lo heredó a uno de sus nietos. Todos están conscientes de esta decisión", declaró Torres, quien desmintió los rumores sobre disputas familiares por la fortuna.

 Foto: Instagram
Sin embargo, existe un problema legal con propiedades en Tula, Hidalgo. Lo que la familia creía que era un solo terreno resultó ser tres predios diferentes al revisar las escrituras. El testamento solo menciona la casa y el terreno donde se ubica, dejando uno o dos predios sin especificar, por lo que quedaron intestados.

 Foto: Instagram
Los tres hijos de la cantante —herederos legales por defecto— deberán resolver este juicio intestamentario.

 Foto: Instagram
No obstante, según Torres, ya acordaron ceder esos terrenos al nieto beneficiario una vez concluya el proceso legal, respetando así la voluntad de la artista.

 Foto: Instagram
"No hay ningún problema. Van a hacer el juicio intestamentario y después le cederán todo al muchacho que Paquita designó", explicó el exmánager, quien añadió que probablemente ni la propia cantante sabía que ese predio tenía múltiples escrituras.

 Foto: Instagram
En junio pasado, Viola, hermana de la intérprete, reveló que no fue incluida en el testamento, aunque Torres aseguró que no existen conflictos entre los descendientes directos de la artista.

 Foto: Instagram
El próximo febrero se cumplirán dos años desde el fallecimiento de la cantante veracruzana, víctima de un infarto agudo al miocardio que conmocionó al ámbito artístico mexicano.

 Foto: Instagram
