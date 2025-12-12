Ethan Hawke rompe el silencio sobre la infancia "complicada" de Maya: "Hay cosas que lamento"

El actor estadounidense ha reconocido públicamente aspectos conflictivos en la crianza de su primogénita durante una conversación profesional con Sydney Sweeney para la serie "Actors on Actors'" de Variety.
"Hubo numerosos aspectos de su infancia que resultaron extremadamente difíciles y complejos, situaciones que lamento profundamente por ella", declaró el protagonista de Dead Poets Society en el encuentro.
El actor, de 55 años, prefirió no detallar la naturaleza específica de esas dificultades.
Sin embargo, Hawke relató que identificó el talento artístico de su hija desde una edad temprana. A los cuatro años, ya percibía en ella una vocación innegable hacia la interpretación.
"Supe que sería una artista excepcional", afirmó. "La acuarela, la danza y el canto constituían su refugio durante toda su niñez".
El veterano actor subrayó la particular sensibilidad de Maya hacia las formas de expresión humana. "Todo aquello relacionado con la comunicación entre personas resonaba en ella de manera especial", explicó, antes de compartir una anécdota que ilustra la madurez precoz de su hija.
Según recordó, cuando Maya tenía aproximadamente 13 años, una profesora le preguntó si era feliz, mostrando preocupación por su estado emocional.
"¿De verdad crees que esa es la pregunta correcta? Existen cuestiones mucho más interesantes que si soy feliz o no. ¿Soy feliz? No. Pero tampoco aspiro a serlo". "En ese momento pensé: 'Adoro a esta chica'", admitió Hawke, visiblemente conmovido por el recuerdo.