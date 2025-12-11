Yeimi Licona, prometida de Shin Fujiyama, obtiene su título universitario

La joven hondureña, prometida del filántropo y creador de contenido Shin Fujiyama, culminó sus estudios universitarios con gran esfuerzo y dedicación, siendo madre y ahora licenciada. Aquí están las fotos del momento.
Ayer miércoles -10 de diciembre- Licona culminó sus estudios en la carrera de Educación Básica I y II Ciclo en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), dentro del Programa de Formación Permanente (DFP).
A sus 23 años, la joven madre hondureña alcanza un sueño que construyó con perseverancia, largas jornadas de estudio y una gran vocación por la enseñanza. Foto al lado de su prometido y padre de su pequeña.
"Hoy se gradúa Yeimi para ser una licenciada y maestra igual a mi madre y la madre de ella", escribió el influencer japonés junto a esta fotografía de un ramo de rosas para su prometida.
Shin Fujiyama compartió fotografías anunciando el esperado momento, entre ellas imágenes preparándose para ver a Yeimi recibir su título.
A pesar de encontrarse en proceso de recuperación, Fujiyama acompañó a Yeimi durante toda este nuevo logro de su pareja.
La joven docente agradeció el apoyo recibido de su familia, amigos y especialmente de Shin Fujiyama, quien ha compartido públicamente su admiración por el esfuerzo y la disciplina de Yeimi a lo largo de su formación.
El acto simboliza no solo el cierre de una etapa académica, sino también el inicio de una prometedora carrera en el ámbito educativo, donde Yeimi espera aportar con pasión y compromiso a la formación de nuevas generaciones.
"Felicidades, Yeimi. Ya eres oficialmente maestra", dijo Shin junto a esta fotografía, donde se le ve con muletas luego de su operación en la rodilla, tras sufrir daño en sus meniscos grado.
La joven ha manifestado en varias ocasiones su deseo de convertirse en una docente que inspire, motive y acompañe a sus estudiantes en su desarrollo integral. ! Felicidades, Yeimi ¡