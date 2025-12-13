CNE aún sin fecha para iniciar el escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no tiene una fecha definida para el inicio del escrutinio especial de las elecciones generales, proceso clave dentro de la etapa poselectoral, tras dos semanas del sufragio.

El codirector de Formación Política Electoral del CNE, Bladimir Bastida, señaló -en declaraciones al canal HCH- que el arranque de este procedimiento será comunicado oficialmente una vez se dé el “pitazo inicial”, el cual se anunciará por los distintos canales institucionales.

“Se va a comunicar por los diferentes medios, una vez que se dé el pitazo para iniciar este escrutinio especial”, indicó el funcionario, al confirmar que el proceso no comenzará este día.