CNE aún sin fecha para iniciar el escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no tiene una fecha definida para el inicio del escrutinio especial de las elecciones generales, proceso clave dentro de la etapa poselectoral, tras dos semanas del sufragio.
El codirector de Formación Política Electoral del CNE, Bladimir Bastida, señaló -en declaraciones al canal HCH- que el arranque de este procedimiento será comunicado oficialmente una vez se dé el “pitazo inicial”, el cual se anunciará por los distintos canales institucionales.
“Se va a comunicar por los diferentes medios, una vez que se dé el pitazo para iniciar este escrutinio especial”, indicó el funcionario, al confirmar que el proceso no comenzará este día.
Bastida explicó que el escrutinio especial se desarrollará en dos turnos, uno diurno y otro nocturno, con el objetivo de dar continuidad al conteo y avanzar en la revisión de actas observadas o con inconsistencias.
De acuerdo con las previsiones del CNE, este procedimiento podría iniciar durante el fin de semana o, a más tardar, el próximo lunes, dependiendo de las condiciones logísticas y operativas.
El escrutinio especial es una fase determinante para la transparencia y la certeza de los resultados electorales, en un contexto marcado por la expectativa de los partidos políticos y la ciudadanía sobre el desenlace del proceso electoral en Honduras.