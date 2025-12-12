  1. Inicio
Nasry Asfura pide que revisión de actas con inconsistencia sea televisado y transmitido públicamente

El candidato presidencial del Partido Nacional aseguró que se encuentra "tranquilo y sereno"

  • Actualizado: 12 de diciembre de 2025 a las 20:49
De momento, Nasry Asfura está ganando las elecciones generales en Honduras.

Foto: Cortesía redes Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, se pronunció a horas que inicie el escrutinio especial en las elecciones generales de Honduras.

Serán 2,773 actas con inconsistencia que serán revisadas vía escrutinio especial, proceso que daría inicio este domingo 14 de diciembre.

¿En qué departamentos hay más actas para escrutinio especial?

Al respecto, "Papi a la Orden" pidió que "la revisión de las actas con inconsistencia que hará el CNE sea televisado y transmitido públicamente".

El candidato presidencial, quien actualmente está ganando las elecciones, instó a que "haya presencia de la sociedad civil, las iglesias, los medios de comunicación y organismos internacionales".

Consideró también que "los delegados de los tres partidos políticos hagan su trabajo en base a ley. Para que no haya duda de los resultados y que el próximo gobierno trabaje en paz y tranquilidad por Honduras".

Orden de revisión, horarios y controles: todos los detalles del escrutinio especial

Finalmente dijo: "Honduras. Aquí estoy tranquilo y sereno, como lo decía un expresidente. DIOS BENDIGA HONDURAS...".

Proceso de revisión

Con menos del 1% de las actas de cierre por divulgar en el sitio web del Consejo Nacional Electoral (CNE), se prevé que el escrutinio especial, es decir, el recuento de votos de las actas que presentan inconsistencias, podría iniciar el domingo 14 de diciembre.

De las 19,167 actas de cierre, el CNE divulgó, hasta el momento, 19,052 actas; esto representa un avance del 99.40% del total de las actas, restando un 0.60% por publicar en su portal web.

Más de 2,700 actas a revisar: CNE afina protocolo para escrutinio especial

De las 19,052 actas de cierre publicadas a nivel presidencial, 16,279 son correctas, o sea, que no se encontró en ellas alguna anomalía para que fueran objeto de una revisión especial, sin embargo, en 2,773 publicadas hasta este día, sí se encontraron irregularidades: un buen número de estas se someterán al escrutinio especial.

Además de las 2,773 actas con inconsistencias, también se procesarán 115 pendientes de transmitir. Asimismo, hay aproximadamente 7,900 por revisar en el nivel legislativo y unas 2,400 de corporación municipal.

