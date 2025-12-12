Nasry Asfura pide que revisión de actas con inconsistencia sea televisado y transmitido públicamente

Tegucigalpa, Honduras.- Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, se pronunció a horas que inicie el escrutinio especial en las elecciones generales de Honduras. Serán 2,773 actas con inconsistencia que serán revisadas vía escrutinio especial, proceso que daría inicio este domingo 14 de diciembre.

Al respecto, "Papi a la Orden" pidió que "la revisión de las actas con inconsistencia que hará el CNE sea televisado y transmitido públicamente". El candidato presidencial, quien actualmente está ganando las elecciones, instó a que "haya presencia de la sociedad civil, las iglesias, los medios de comunicación y organismos internacionales".

Consideró también que "los delegados de los tres partidos políticos hagan su trabajo en base a ley. Para que no haya duda de los resultados y que el próximo gobierno trabaje en paz y tranquilidad por Honduras".

Finalmente dijo: "Honduras. Aquí estoy tranquilo y sereno, como lo decía un expresidente. DIOS BENDIGA HONDURAS...".

Proceso de revisión

Con menos del 1% de las actas de cierre por divulgar en el sitio web del Consejo Nacional Electoral (CNE), se prevé que el escrutinio especial, es decir, el recuento de votos de las actas que presentan inconsistencias, podría iniciar el domingo 14 de diciembre. De las 19,167 actas de cierre, el CNE divulgó, hasta el momento, 19,052 actas; esto representa un avance del 99.40% del total de las actas, restando un 0.60% por publicar en su portal web.