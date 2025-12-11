Más de 2,700 actas a revisar: CNE afina protocolo para escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.- Se afina el protocolo que se seguirá para la revisión minuciosa de más de 2,700 actas con inconsistencias que juegan un papel decisivo para elegir al próximo presidente de Honduras, autoridades municipales y diputados del Congreso Nacional. El escrutinio especial, que estaba previsto para iniciar este jueves 11 de diciembre, finalmente se llevará a cabo hasta el fin de semana. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya detalló las reglas que deberán respetarse en este proceso, donde más de 500,000 votos están en juego. El protocolo fue aprobado por unanimidad, según informó el pleno: "El Consejo Nacional Electoral tiene la facultad legal de verificar los escrutinios realizados por los demás órganos electorales. El escrutinio general será realizado por el Consejo Nacional Electoral, auxiliándose de los Partidos Políticos participantes".

Protocolo a seguir

Para el proceso de revisión y recuento especial, el Consejo ordenará la conformación de Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) para realizar la revisión de los escrutinios de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) en los casos que el Pleno de Consejeros autorice. El orden de ejecución de los recuentos se realizará por correlativo de JRV de manera ascendente. En los escenarios en que el recuento se ordene para más de un nivel electivo en la misma JRV, el recuento se practicará en el orden siguiente: Nivel presidencial y Parlamento Centroamericano; nivel diputados al Congreso Nacional; y nivel corporación municipal. En el Centro Logístico Electoral (CLE), las maletas serán ubicadas en orden correlativo en el pasillo de salida y deberán pasar por un control. Se registrará la salida de la maleta mediante un lector electrónico de código de barras de la etiqueta RFID y, adicionalmente, a través de un registro manual. En la pantalla de la estación de registro de salida e ingreso se verificará si la maleta electoral se encuentra en la base de datos autorizada mediante acuerdo del Pleno del CNE.

Seguidamente, un acarreador transportará la maleta por ese pasillo hasta la estación de documentos electorales, donde se entregarán los formatos de conteo a utilizarse, el registro de control de votantes según dispositivo biométrico y la hoja de incidencias correspondiente, para posteriormente asignarla a una JEVR. Además, el proceso será ampliamente observado: se asignarán tres supervisores por cada diez JEVR, quienes atenderán sus necesidades logísticas e indicarán al acarreador el traslado de las maletas electorales desde la estación de documentos electorales hasta la JEVR disponible en ese momento. Las JEVR contarán con un banderín que permitirá indicar a la estación de supervisión la existencia de requerimientos logísticos. Seguidamente se realizará el escrutinio y, una vez culminado, las JEVR solicitarán al supervisor el acta de cierre especial para consignar los resultados por cada nivel electivo sobre el cual se realizó el escrutinio especial. Todos los miembros deberán firmar cada acta de cierre especial y movilizarse a la estación de escaneo para proceder con el escaneo y transmisión de resultados. Finalizada la transmisión, se entregará una fotocopia del acta de cierre especial a cada miembro de las JEVR de cada nivel electivo en el que participaron. Posteriormente, la JEVR retornará a su espacio asignado y levantará el banderín para indicar que ha culminado con todo el proceso de esa maleta electoral. En ese momento deberá entregar el acta de cierre especial original de cada nivel electivo correspondiente al supervisor de la fila asignada, junto con la hoja de incidencias original. Según detalló el CNE la última hora de entrega de maletas a las JEVR del turno A (de 7:00 am a 7:00 pm) y del turno B (de 7:00 pm a 7:00 am). El CNE detalló: "La Secretaría General deberá entregar a la Dirección Electoral los horarios en que se realizarán los recuentos especiales a petición de parte, los cuales estarán sujetos al horario extendido del CLE. El recuento deberá realizarse en la fecha y hora prevista con los que concurran al acto; seguidamente se procederá a abrir la JRV ordenada por el Pleno de Consejeros, de conformidad con el artículo 295 de la Ley Electoral de Honduras".

Así estarán conformadas las JEVR

Las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) estarán integradas por un representante de cada partido político que haya participado en el proceso electoral general desarrollado el 30 de noviembre de 2025. "Solo habrá miembros propietarios, cuya cantidad será superior al número de JEVR instaladas. Los miembros propietarios de un partido podrán suplir a cualquier propietario del mismo partido en otra JEVR. En ningún momento podrán estar simultáneamente dos propietarios del mismo partido en una misma JEVR", cita el reglamento. Para el proceso de escrutinio especial se instalarán ciento cincuenta JEVR por turno; en tal sentido, los partidos políticos acreditarán doscientos miembros propietarios por turno, quienes podrán ser asignados a cualquiera de las ciento cincuenta JEVR instaladas, quedando los cincuenta restantes disponibles para cubrir cualquier ausencia y garantizar la instalación de las ciento cincuenta JEVR por turno. El CNE aclaró que cada partido político designará un enlace ad honorem por turno, quien permanecerá fuera del espacio del escrutinio. Su función será únicamente de enlace logístico y coordinación con los miembros de JEVR de su respectivo partido, y no podrá intervenir en el desarrollo del escrutinio. La asignación de los miembros a las JEVR instaladas se hará de manera aleatoria por sorteo mediante tómbola y se rotarán en cada cambio de turno y caada mesa tendrá un número asignado y una distribución de cargos impresa y adherida de forma visible. Además, advirtieron que"no podrán intercambiarse cargos de manera voluntaria". Los miembros de las JEVR deberán recibir una capacitación obligatoria por parte del Instituto Nacional de Formación Político-Electoral (INFPE), previo al inicio de los escrutinios especiales. A los miembros de las JEVR se les asignará un estipendio diario de ochocientos lempiras en el turno A y de mil cien lempiraen el turno B, mismo que se pagará conforme a la revisión del marcaje en el reloj biométrico. El orden de ejecución de recuentos será: Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro y finalmente el voto en el exterior.

Procedimiento de escrutinio especial a nivel presidencial