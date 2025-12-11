Hasta el fin de semana iniciará escrutinio especial de actas

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de las expectativas que rodeaban el proceso, el escrutinio especial no iniciará hoy como se había anticipado. El anuncio de que finalmente arrancará el fin de semana calmó parcialmente los ánimos, pero no disipó el ambiente de incertidumbre que domina el panorama electoral. En el centro de operaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), el movimiento sigue siendo constante. Técnicos revisan actas, consejeros afinan protocolos y los partidos aguardan instrucciones. Pero mientras el engranaje institucional intenta avanzar, la ciudadanía continúa esperando resultados claros de los comicios. A escrutinio especial ingresarán más de 2,700 actas con inconsistencias, lo que mantiene en pausa una de las etapas clave del proceso electoral.

El retraso se dio porque el órgano electoral todavía se encuentra en proceso de revisión visual de algunas actas. A ello se suman las fallas en el sistema de divulgación de datos, que también han retrasado el avance.

Cada partido político en contienda debe tener disponibles 150 personas que trabajarán en dos turnos de 12 horas. Se revisará voto por voto, y se estima que son más de 500 mil votos los que están en juego. El portal de resultados, que permanece congelado desde el lunes a las 5:00 de la tarde, tiene pendiente la transmisión del 0.6%, equivalente a 115 actas sin divulgar. El codirector del CNE, Eduardo Fuentes, adelantó que una vez "finalizado las contingencias uno y dos, el CNE tiene que aprobar un protocolo para realizar el escrutinio especial y notificar a los partidos políticos la cantidad de miembros de juntas especiales que van a acreditar, validar que esos miembros de las Juntas Especiales de Recuento no sean candidatos, no tengan ninguna inhabilidad, estén habilitados en el censo".

Continuó: “Una vez que estén acreditados estos miembros y tengamos el protocolo, podremos iniciar previo a la aprobación de los consejeros de cuáles son las juntas especiales que van a ser en esta primera etapa de oficio escrutadas. Perfectamente podría ser el sábado o domingo”. Aseguró que el escrutinio se hará de forma continua a fin de agilizar el proceso. De acuerdo con la página de divulgación, un total de 2,773 actas presentan algún tipo de inconsistencia, sin contar los recursos que los candidatos o partidos políticos pueden presentar hasta el lunes 15 de diciembre. “Los plazos, los tiempos los dan respecto a la convocatoria desde el organismo electoral. No queremos ser una llamarada más a las tensiones que pueden haber. De nuestra parte queremos dar ese mensaje de certeza de que se sigue trabajando en cada una de las etapas que se han superado”, reiteró.

¿Qué es el escrutinio especial?

El escrutinio especial, realizado después de la jornada electoral, consiste en la revisión de actas y urnas que presentan inconsistencias, errores de digitación, irregularidades o datos no coincidentes. Según la Ley Electoral, esta etapa permite corregir sumatorias, incorporar boletas no contabilizadas e incluso anular actas con vicios graves que no puedan ser subsanados. El proceso será supervisado de manera directa por el CNE y contará con representantes de los partidos políticos con el fin de garantizar transparencia y legitimidad en los resultados finales. En esta fase participarán 200 personas designadas por los partidos políticos -150 titulares y 50 suplentes- distribuidas en dos turnos de 12 horas. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) señalaron que la jornada del 30 de noviembre transcurrió con normalidad, pero subrayaron la importancia de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones electorales. Ambas misiones acompañarán el escrutinio especial y llamaron a la paciencia y responsabilidad de los actores políticos y de la población mientras se define al ganador oficial de las elecciones. El CNE informó que, una vez concluida esta etapa, se abrirá el período para recibir impugnaciones. No obstante, aclaró que estas no detendrán la declaratoria oficial del ganador. El proceso de escrutinio se realizará de manera pública, con transmisión de la revisión de las actas, según informó días atrás la consejera presidenta del órgano electoral, Ana Paola Hall.

Escrutinio puede definir resultados