La Presidencia se decidirá en el escrutinio especial de actas

Tegucigalpa, Honduras.- Cuando el país esperaba avanzar hacia el cierre del escrutinio, el portal del Consejo Nacional Electoral (CNE) volvió a detenerse, dejando congelado el reporte oficial en 90.40% de las actas procesadas y sumando otra interrupción a una secuencia de fallas que ha marcado la transmisión de resultados. La pausa tomó a los hondureños por sorpresa. Apenas horas antes, la plataforma había retomado operaciones luego de más de 60 horas sin actualizaciones. Sin embargo, el restablecimiento duró poco: menos de un día después, el sistema se paralizó de nuevo.

La contienda permaneció estática hasta el cierre de esta edición. Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, mantiene la ventaja momentánea con 1,298,835 votos (40.52%), seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que suma 1,256,428 votos (39.20%). La diferencia entre ambos continúa en 42,407 sufragios. En tercer lugar sigue Rixi Moncada, de Libertad y Refundación (Libre), con 618,448 votos (19.29%). Más distantes se ubican Nelson Ávila, del Pinu, con 25,421 votos, y Mario “Chano” Rivera Callejas, con 5,516 marcas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Fallas en el sistema

La plataforma de resultados, dirigida por la empresa colombiana ASD, sufrió múltiples caídas en sus servidores desde la finalización del mecanismo de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), ocurrido 12 horas después de la elección. Esta situación provocó inicialmente la interrupción de la transmisión de actas por más de un día. Ante las fallas iniciales del sistema, el pleno del Consejo Nacional Electoral habilitó de manera temporal un centro de cómputo para reactivar paulatinamente el portal de resultados. Una vez en funcionamiento, ingresó varias actas que modificaron el cómputo inicial y dieron la ventaja, en ese momento, a Salvador Nasralla. Solo tres días después del restablecimiento de los ordenadores tras la primera falla, “Tito” Asfura remontó los resultados frente a Salvador Nasralla. Cinco días después de las elecciones, el portal volvió a detenerse durante varias horas, reactivándose este lunes 8 de diciembre; sin embargo, con solo el 0.6% de actas pendientes, volvió a paralizarse.

Dificultades técnicas

La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, informó que hubo dificultades en el sistema de contingencia 2, al tiempo que rechazó cualquier señalamiento que ponga en duda su honorabilidad. “Básicamente lo que establece el informe es que la noche de ayer -lunes- hubo dos momentos donde existieron dificultades en el sistema de contingencia 2, uno cuando se comenzaba a procesar el nivel electivo de diputados de Francisco Morazán y se solucionó a los pocos minutos y el sistema siguió funcionando sin problema hasta que se llegó al nivel electivo de diputados del departamento de Cortés, donde presentó la misma falla”, detalló. La titular del CNE explicó que “el tamaño de la papeleta de ese nivel electivo de diputados en ese departamento todos sabemos que es grande, y esto ocasionó que en el sistema se descuadrara lo que tenía que enfocarse primordialmente para hacer el procesamiento de ambas actas”. Sobre las contraseñas asignadas a los partidos políticos, Ana Paola Hall sostuvo que el 7 de diciembre se dio un reporte de que un miembro de la empresa ASD pidió la impresión de las mismas, lo que concluyó en la orden del cambio de claves. “En sesión de pleno convocada por su servidora, como presidenta, se aclaró el tema y se ordenó el inmediato cambio de las contraseñas y eso se hizo a los pocos minutos, como así lo manifiestan los técnicos y como consta en la correspondiente acta”, afirmó. Asimismo, la consejera presidenta del CNE aseguró que no puede “meter mano” en los resultados electorales para favorecer o perjudicar a cualquier partido. “No puedo meter mano en los resultados, ni para favorecer o perjudicar a nadie y saben algo, si pudiera hacerlo, tampoco lo haría”, declaró en conferencia de prensa convocada para aclarar varios rumores en torno a los resultados electorales. Enfatizó que “la dignidad siempre ha sido el pilar que ha mantenido toda mi vida y eso me impide en cualquier momento actuar de una manera distinta”. “Rechazo de forma contundente que cualquier persona, con base en dichos y no en hechos, ponga en tela de juicio mi honra, honestidad y prestigio profesional”, aseguró Hall. La consejera envió un mensaje a la población hondureña y prometió que “cuidará” cada voto que el pueblo hondureño depositó en las urnas el 30 de noviembre.

Escrutinio especial