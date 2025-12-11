Desde el Real Madrid aclaran situación: "Yo creo que si alguien no estaba ayer..."

Madrid, España.- Xabi Alonso está en el foco. El partido contra el Manchester City se antojaba determinante para su futuro como entrenador del Real Madrid. Sumó otra derrota, extendiendo su mal momento con solo dos victorias en los últimos ocho partidos, pero recibió el apoyo de sus jugadores. Un vestuario que quiso mostrar que está de lado de su técnico.

En un momento convulso en el día a día del Real Madrid, la relación de Xabi con sus futbolistas estaba en entredicho, por no calar el mensaje de las nuevas ideas que trae el técnico tras la etapa de Carlo Ancelotti. Involución en el juego de su equipo que le hace vivir su peor momento. Delicada situación que hace que Xabi tenga poco crédito, pero aún lo mantiene a pesar de perder en ‘Champions’. El papel del equipo el domingo en Vitoria, en otro partido fuera de casa en Liga, escenario en el que se agudizaron las críticas, marcará el final de año del Real Madrid. Derrota 1-2 ante el Manchester City en la que los futbolistas salieron al césped del Bernabéu con una actitud diferente a la del partido contra el Celta de Vigo, partido en el que perdieron 0-2. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Así lo reconoció el propio Courtois en zona mixta, insistiendo de manera pública en el problema de intensidad que arrastra el equipo. En la que coincidió también Xabi. “Agradezco mucho la actitud. Ser más constantes en nuestro rendimiento es un objetivo, independientemente del rival y la competición que tengamos”, apuntó el técnico.

¿Perdió el vestuario?

En mitad de un ambiente de dudas respecto al desempeño de Xabi Alonso, los jugadores, tras la derrota, no escatimaron en palabras de apoyo para un entrenador que aseguró sentir su apoyo en el día a día juntos en Valdebebas.