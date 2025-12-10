Eduardo Espinel ante exigencias de la afición: "¿Qué más podemos hacer?"

Destacó la dureza del partido, el esfuerzo colectivo y la planificación que permitió el resultado favorable . Sobre el regreso de Jorge Álvarez, valoró su reincorporación gradual para recuperar ritmo futbolístico con precaución.

San Pedro Sula, Honduras.- Eduardo Espinel, director técnico del Olimpia, brindó sus impresiones tras el triunfo 0-1 contra Real España en el arranque de la triangular de la Liga Nacional de Honduras en San Pedro Sula.

Finalmente, definió a este nuevo torneo como un reinicio, invitando a pensar solo en los próximos partidos y destacó el juego que hizo su equipo en el Morazán.

También manifestó preocupación principalmente por la limpieza de de algunos procesos durante el campeonato. No quiso ahondar sobre el tema.

Además, abordó las opiniones sobre la percepción de que el equipo aún tiene mucho por mejorar, señalando que Olimpia enfrenta alta exigencia y mantiene lideratos a pesar de competir en varias competencias.

Creo que estos clásicos generalmente son cerrados, después veremos si merecíamos ganar o no, pero lo más feliz que me pone es que la planificación del partido salió tal cual como lo habíamos planeado, pero todo gracias al esfuerzo de los jugadores y la verdad que tengo que felicitar ese esfuerzo que hicieron, ya les digo que fue un partido dificilísimo, no nos sobró nada, pero hubo rendimientos que realmente marcharon a buena altura y es lo que necesitábamos, regalarnos un partido donde aparecieran las individualidades en su esplendor, que la suma de esas individualidades es lo que hace el equipo.

Fue un partido muy duro como sabíamos, un clásico con un rival que realmente se hace fuerte en todos los sectores del campo. Nosotros teníamos que hacer el partido que se hizo, la verdad que hoy el equipo hizo honor a su escudo, fueron 11 leones más los que entraron y realmente cuando hubo que poner lo que hay que poner se puso, cuando hubo que jugar, se jugó.

¿Qué representa para usted sumar hoy esta noche aquí en San Pedro Sula?

Lo que representa es todo, sumar siempre es importante, más en un clásico, más en un inicio de triangular donde cada punto tiene un valor especial. Siempre sirve para ganar confianza, para ratificar procesos y lo que se trabaja día a día.

¿Cómo valora el regreso de Jorge Álvarez?

Fueron pocos minutos, sabíamos que no podía jugar más de esos minutos, pero la idea es ir dándole de a poco los minutos que él necesita para agarrar el funcionamiento más que nada futbolístico, pero tenemos que ser cuidadosos y sobre todo las cosas, feliz por el regreso.

¿Usted está de acuerdo con quienes dicen que al equipo le falta mucho trabajo para salir campeón?

Falta mucho todavía. La afición se puede pronunciar, nosotros trabajamos todos los días, yo creo que se le exige a Olimpia mucho más. ¿Ustedes saben cuántos partidos perdimos en campeonato? ¿Cuántos tuvimos primero todo el semestre? Fuimos Copa Internacionales, no sé qué más hacer. La verdad, perdimos por penales la final de la Copa Internacional. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más se le puede exigir a estos jugadores? Fuimos el único equipo que jugando las dos competencias, mantuvimos la punta de los dos campeonatos. Lo mejor no alcanza eso, no sé, para algunas personas. Nosotros estamos contentos, siempre sabemos que tenemos que mejorar, no somos ni los mejores, pero creo que no somos los peores. Los números están demostrados, incluso y justamente, definiendo un campeonato que no somos merecedores, sin ventajas. La preocupación más grande que tengo, más allá de mejorar, es que sea todo limpio. Que no nos favorezcan, pero que no nos perjudiquen. Nada más, eso. Que no nos favorezcan, pero que no nos perjudiquen. No quiero que nos ayuden, solamente que no se vean cosas como que me quedaron sensaciones hoy. Nada más.

Profe, ¿está conforme con el arbitraje que hubo hoy?

No hablo del arbitraje.

Hoy es un golpe de autoridad para el resto del grupo, sabiendo que este es el grupo de la muerte para todos y que posiblemente en un mes se vaya a jugar una posible final. ¿Cuál es su opinión?

Jugamos un partido y lo ganamos. Hay que esperar el próximo partido, difícil. Nos propusimos que empezamos un campeonato nuevo hoy. Todo lo que se hizo el semestre ya pasó. No sirvió de nada. De nada sirvió lo que hicimos el semestre. Entonces, arrancamos de cero. Y partido cumplido. No pensamos más allá que eso.

Sobre la posición de Kevin Güity, que ha hecho un muy buen partido en la mitad de la cancha, ¿qué habló con él, qué hizo para que rinda bien hoy?

Lo que hacemos con todos los jugadores, ¿no? Tratar de darle una rama de situaciones para que ellos, más allá del puesto de campo que jueguen, en el lugar que jueguen, tienen ciertas cosas para hacer cuando se tiene el balón, ciertas cosas para hacer cuando no se tiene el balón. Y necesitábamos, por ahí, un jugador con dinámica, junto con Mulet, y como otro que están esperando. Y creíamos que Kevin rendía hoy, en el momento, esas condiciones. Y la verdad que depende de él porque el crecimiento que ha tenido Kevin es pura y exclusivamente mérito del jugador, ¿no? Porque por más que nosotros queramos darle información, si el jugador no está predispuesto, no trabaja, no está convencido, no le podemos traer la cabeza. Él tiene mucho que aprender. Yo creo que es un proyecto, no solamente para Olimpia, sino para la selección de Honduras en el futuro. Pero tiene que ir con cuidado y nosotros tenemos que ir con cuidado con él también.