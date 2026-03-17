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Tabla de goleadores de la Champions League: Mbappé domina; Haaland, Kane y Gordon lo persiguen

Mañana se jugará el reste de partidos de los octavos de final, dónde se podrían desarrollar más movimientos

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 16:23
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La lucha por el título de máximo goleador de la UEFA Champions League se intensifica tras los partidos de octavos de final. Este es el orden en que marcha.

Fotos: Cortesía.
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21. Bradley Barcola – El delantero del Paris Saint-Germain anotó un gol en el triunfo 0-3 sobre el Chelsea FC en la vuelta de los octavos de final y llegó a 2 goles en la Champions League, misma cifra que su compañero Senny Mayulu, quien también marcó.
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20. Désiré Doué – El atacante del Paris Saint-Germain suma 4 goles en la Champions League, siendo una de las jóvenes revelaciones del torneo. El equipo parisino logró su clasificación a los cuartos de final.
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19. Viktor Gyökeres – El delantero del Arsenal FC registra 4 goles en la tabla de goleadores de la Champions League, aportando presencia ofensiva para el club inglés.
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18. Lamine Yamal – El joven delantero del FC Barcelona acumula 4 goles en esta Champions League. El Barça disputa este miércoles la vuelta de octavos ante el Newcastle United FC.
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17. Vinícius Júnior – El delantero brasileño del Real Madrid CF marcó un doblete en la victoria 1-2 ante el Manchester City FC en la vuelta de octavos y llegó a 4 goles en la Champions League.
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16. Kasper Høgh – El atacante del FK Bodø/Glimt terminó con 5 goles en la Champions League, aunque su equipo fue eliminado por el Sporting CP en octavos de final.
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15. Marcus Rashford – El delantero del FC Barcelona suma 5 goles en esta Champions League. Los blaugranas se enfrentan al Newcastle United FC en la vuelta de octavos.
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14. Fermín López – El mediocampista del FC Barcelona acumula 5 goles en la Champions League, siendo uno de los centrocampistas con mayor aporte ofensivo del torneo.
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13. Alexander Sørloth – El delantero del Atlético de Madrid registra 5 goles en la Champions League con los colchoneros.
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12. Luis Suárez – El atacante del Sporting CP anotó en la goleada 5-0 ante el FK Bodø/Glimt y alcanzó 5 goles en la Champions League.
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11. Vitinha – El mediocampista del Paris Saint-Germain suma 6 goles en la Champions League, contribuyendo a la clasificación del PSG a cuartos de final tras vencer al Chelsea FC.
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10. Harvey Barnes – El mediocampista del Newcastle United FC registra 6 goles en la Champions League. Su equipo enfrenta al FC Barcelona en la vuelta de octavos.
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9. Jens Petter Hauge – El delantero del FK Bodø/Glimt terminó con 6 goles en la Champions League, aunque su equipo quedó eliminado ante el Sporting CP.
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8. Gabriel Martinelli – El delantero del Arsenal FC suma 6 goles en la Champions League, siendo uno de los principales referentes ofensivos del club londinense.
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7. Khvicha Kvaratskhelia – El atacante del Paris Saint-Germain llegó a 7 goles en la Champions League tras marcar en el triunfo 0-3 ante el Chelsea FC.
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6. Victor Osimhen – El delantero del Galatasaray SK suma 7 goles en la Champions League y busca ampliar su registro frente al Liverpool FC en la vuelta de octavos.
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5. Julián Álvarez – El delantero del Atlético de Madrid acumula 7 goles en la tabla de goleadores de la Champions League. Los colchoneros se miden al Tottenham Hotspur FC.
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4. Harry Kane – El goleador del FC Bayern Munich registra 8 goles en la Champions League y puede aumentar su cuenta ante el Atalanta BC.
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3. Erling Haaland – El delantero del Manchester City FC suma 8 goles en la Champions League, pese a la eliminación ante el Real Madrid CF.
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2. Anthony Gordon – El atacante del Newcastle United FC es una de las grandes sorpresas del torneo con 10 goles en la Champions League.
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1. Kylian Mbappé – El delantero del Real Madrid CF lidera la tabla de goleadores de la Champions League con 13 goles. Aunque no marcó ante el Manchester City FC en la vuelta de octavos, los blancos avanzaron a cuartos de final.
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