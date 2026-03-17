Precios de los combustibles en julio de 2022 fueron hasta 1.29 veces más altos que en marzo de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Jack Uriarte, diputado de la bancada del Partido Nacional, tomó como referencia el precio de los combustibles de la semana del 11 de julio de 2022, para asegurar que durante la administración de Xiomara Castro, los combustibles estaban hasta tres veces más caros en comparación con los precios actuales de los carburantes. “En 2022, sin guerra y bajo el tristemente célebre gobierno del Partido Libre, los combustibles estaban hasta tres veces más caros”, dice una publicación en Facebook.

No obstante, su aseveración es falsa. Los registros oficiales muestran que la gasolina superior costaba 146.57 lempiras, la gasolina regular 126.39 lempiras y el diésel 124.50 lempiras. Comparados con los precios vigentes al 16 de marzo de 2026 (gasolina superior 113.54, regular 101.37 y diésel 105.61), los combustibles eran 1.18 a 1.29 veces más caros, es decir, menos del triple. Además, la guerra entre Rusia y Ucrania seguía activa en ese mes, de acuerdo a reportes de medios internacionales. Consultado por EH Verifica, Uriarte mantuvo su aseveración inicial.

No se triplicó

Para verificar esta declaración, EH Verifica consultó los registros oficiales de precios de combustibles en Honduras y comparó los valores máximos de la semana del 11 de julio de 2022 (a los que adjuntó Uriarte en su publicación) con los precios vigentes desde el 16 de marzo de 2026, según la Secretaría de Energía (Sen). En esa semana de julio de 2022, Honduras experimentó uno de los picos más altos en el precio de los combustibles. En Tegucigalpa, la gasolina superior alcanzó 146.57 lempiras por galón, la gasolina regular 126.39 lempiras, y el diésel aproximadamente 124.50 lempiras. Estos valores fueron reportados como récord histórico para el país y reflejaban una tendencia alcista que afectaba a toda Centroamérica. En comparación, los precios publicados para la semana del 16 de marzo de 2026 muestran una reducción considerable. La gasolina superior se cotiza en 113.54 lempiras por galón, la gasolina regular en 101.37 lempiras, y el diésel en 105.61 lempiras. Estos son los valores de referencia actuales para Tegucigalpa y representan la base para la comparación directa. Al hacer el cálculo de cuántas veces eran mayores los precios de 2022 con respecto a 2026 , se observa lo siguiente: la gasolina superior fue 1.29 veces más cara, la gasolina regular 1.25 veces más cara y el diésel 1.18 veces más caro. Por su parte, el gas kerosene fue 1.21 veces más caro (21 % más alto), mientras que el GLP doméstico y vehicular no varió debido a subsidios vigentes. En otras palabras, los precios en julio de 2022, en comparación con marzo de 2026, fueron entre un 18% y un 29% más altos que los actuales. Para que la afirmación de Uriarte sobre “tres veces más caros” fuera correcta, los precios de julio de 2022 tendrían que haber sido aproximadamente 340 lempiras por galón en gasolina superior, más de 300 lempiras en gasolina regular y cifras similares para el diésel y el kerosene. No hay registro histórico ni oficial que indique que los combustibles hayan alcanzado esos niveles en Honduras.

Período de guerra activa