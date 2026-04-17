Marlon Ochoa no dijo que salía del país con una “maleta llena de tristezas y frustraciones”

Tegucigalpa, Honduras.- Una publicación en redes sociales atribuye al exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, una supuesta declaración tras su destitución mediante juicio político. Sin embargo, la afirmación es falsa. EH Verifica revisó de manera detallada las declaraciones públicas de Ochoa posteriores a su destitución y encontró evidencia de que haya expresado la frase viral. "Hoy salgo de mi país con una maleta llena de tristezas y frustración al ver que la clase política vale más los fraudes y las mentiras que la verdad", dice textualmente en la publicación de Facebook, compartida más de 258 veces desde el 16 de abril de 2026.

Durante el proceso electoral de 2025, Ochoa mantuvo desacuerdos públicos con el pleno del organismo, especialmente en torno a decisiones administrativas y de transparencia. Mientras Ochoa denunciaba intentos de fraude por parte de las consejeras, Ana Paola Hall y Cossette López, ellas lo acusaban de obstaculizar el proceso electoral. En abril de 2026, el Congreso Nacional impulsó un juicio político en su contra. Aunque Ochoa no se presentó a la audiencia correspondiente, el proceso continuó y concluyó con su destitución, aprobada con 88 votos. Posteriormente, se confirmó que el exconsejero se encuentra fuera del país por motivos de seguridad.

No lo dijo

EH Verifica revisó los canales oficiales y el registro de sus pronunciamientos recientes de Ochoa. En su cuenta de X, se identificó una publicación del 16 de abril de 2026, luego de conocerse su destitución, en la que no menciona ninguna de las frases difundidas en el contenido viral.

Además, una búsqueda en Google con las palabras clave “Marlon Ochoa + destituyen + juicio político + declaraciones” permitió ubicar un video publicado el 17 de abril de 2026 por el medio Confidencial.hn.