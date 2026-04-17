Vicente Fernández y Alejandro Fernández estrenan nueva versión de "El Rey" en estilo banda

Ciudad de México, México.- Vicente Fernández y Alejandro Fernández lanzaron una nueva versión de 'El Rey' en estilo banda, producida por el cantante de regional Eden Muñoz, informó este jueves la disquera Sony Music México.

Los Fernández, padre e hijo presentan una nueva versión de la legendaria composición del mexicano José Alfredo Jiménez, misma que el propio Vicente Fernández convirtió en uno de los himnos más importantes de la música mexicana.

"La versión es el primer adelanto de un próximo álbum de duetos póstumos que usa los masters originales de la voz del Charro de Huentitán y nuevas grabaciones, con aval de la familia, y que ya está disponible en plataformas digitales", apuntó en un comunicado la disquera.