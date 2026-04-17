“Cuidamos cada aspecto”: Tania Pinto defiende proceso de juicio político contra funcionarios

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la comisión de juicio político del Congreso Nacional (CN), Tania Pinto, aseguró que se respetaron todas las garantías del debido proceso en contra de los funcionarios electorales destituidos ayer, jueves 16 de abril.
“Cuidamos cada punto, cuidamos cada aspecto, porque sabíamos que ellos son expertos en relatar una trama y hacerse las víctimas", afirmó la diputada con total seguridad.
Pinto incluso mencionó las críticas que recibieron los integrantes de la comisión tras la defensa del exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán.
"Muchos medios de comunicación y muchos analistas, dijeron que había barrido con nosotros Mario Morazán porque fue el único que se presentó ante la comisión", señaló.
Asimismo, la diputada afirmó que realizó todo lo que estaba en sus manos para que los juicios se desarrollaran de forma justa: "Lo dejé que declarara, lo dejamos que dijera todo lo que quisiera para que después no dijera que se le habían violentado sus derechos”.
La diputada afirmó que la comisión brindó oportunidades, no solo a Morazán, sino a todos los señalados para ejercer su defensa.
“Se le citó a todos los denunciados, se les dio el tiempo prudencial para esperarlos para que se presentaran a declarar y presentar sus contraargumentos, sus medios de prueba", afirmó.
Posteriormente, "se evacuaron los medios de prueba testificales, que fueron avalados con documentos porque al final dato mata relato”, aseguró.
"Fueron bien claras las pruebas que evacuamos como comisión, los testigos, sus declaraciones eran avaladas con documentos emitidos por las secretarias generales de las instituciones involucradas, que dan fe de lo sucedido. No quedó duda, porque además, todo el pueblo vio lo que se dio, tanto en el CNE como en el TJE y en el Ministerio Público. Al final pudimos establecer que esto fue una estructura, una organización que se pusieron de acuerdo y tenían un plan orquestado para paralizar el proceso electoral, dejando una silla vacía en esas instituciones para evitar la toma de decisiones y cuando vieron que rompiendo el qouruum en esos plenos no les funcionaba, fueron a recusar a las magistradas y magistrados, fueron a recusar a las consejeras y ya también querían dejar la silla vacía ocupada por esas personas valientes que estaban tratando de solucionar el problema", enfatizó.
Pinto concluyó en que "los hechos que se dieron en el 2025, durante el periodo de elecciones, eso nunca más se debe de repetir en Honduras... nunca más el pueblo hondureño debe vivir esas situaciones, esa zozobra, esa incertidumbre".
Las declaraciones surgen luego de que el CN aprobara la destitución de Marlon Ochoa, exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE); Mario Morazán, exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, exmagistrados suplentes del TJE.
La decisión se tomó luego de haber sido sometidos a juicio político por sus actuaciones en el proceso electoral de 2025. Las destituciones obtuvieron 88 votos de los 119 votos habilitados, ya que los nueve miembros de la comisión no podían votar, para mantener la objetividad.
Para aprobar la destitución se requerían dos terceras partes de los votos de la totalidad de diputados, es decir, 86 de 128 parlamentarios, por lo que en esta ocasión, se obtuvieron dos votos más de los requeridos.