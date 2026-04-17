“Cuidamos cada aspecto”: Tania Pinto defiende proceso de juicio político contra funcionarios

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la comisión de juicio político del Congreso Nacional (CN), Tania Pinto, aseguró que se respetaron todas las garantías del debido proceso en contra de los funcionarios electorales destituidos ayer, jueves 16 de abril. “Cuidamos cada punto, cuidamos cada aspecto, porque sabíamos que ellos son expertos en relatar una trama y hacerse las víctimas", afirmó la diputada con total seguridad. Pinto incluso mencionó las críticas que recibieron los integrantes de la comisión tras la defensa del exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán.

"Muchos medios de comunicación y muchos analistas, dijeron que había barrido con nosotros Mario Morazán porque fue el único que se presentó ante la comisión", señaló. Asimismo, la diputada afirmó que realizó todo lo que estaba en sus manos para que los juicios se desarrollaran de forma justa: "Lo dejé que declarara, lo dejamos que dijera todo lo que quisiera para que después no dijera que se le habían violentado sus derechos”. La diputada afirmó que la comisión brindó oportunidades, no solo a Morazán, sino a todos los señalados para ejercer su defensa. “Se le citó a todos los denunciados, se les dio el tiempo prudencial para esperarlos para que se presentaran a declarar y presentar sus contraargumentos, sus medios de prueba", afirmó.