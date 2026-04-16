“... presión del gobierno en el poder”: revelan presunto audio de Mario Morazán en juicio político

En la llamada se escucha una conversación entre Urrutia y Morazán, donde este último supuestamente confiesa que tenía presión del gobierno en el poder (Libertad y Refundación) para no asistir a las reuniones del pleno del TJE.

Tras la comparecencia de Morazán ante el pleno, tomó la palabra el diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, y, tras varias declaraciones, presentó un audio entre ambos funcionarios.

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto audio de una supuesta conversación entre el presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, y el magistrado del mismo ente, Mario Morazán , quien se somete a un juicio político, salió a la luz en medio del proceso de preguntas de los diputados hacia el enjuiciado.

Agregó Urrutia: "vos abriste una puerta que después no la van a poder cerrar. Le abriste la puerta a esas orillas de hijos de p... para que estén chingando mediáticamente".

"Yo tengo la postura, yo tengo la mía, y aquí no vamos a ir a ningún lado. A una reacción, mira, a una reacción, a una acción, una reacción. Ahí están, ahí están, queriendo seguir j...., que denuncien al Ministerio Público, instrumentalizando al Ministerio Público", expresó Urrutia.

"¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque están disparando, están disparando con rifles de palo. Eso es lo que están haciendo. Y mira, y te lo reitero, te lo reitero, yo me he sentido amenazado por Redondo y por vos", dijo Urrutia.

Agregó que: "Y yo de mi parte, Mario, te lo digo, de mi parte, jamás, y te lo puedo escribir en piedra, jamás, aunque yo conozca, que yo sé que no va a ser, pero en un hipotético caso, que yo sé, si vos cometés un ilícito, de mí, jamás, jamás, en el ámbito profesional".

Le solicitó que asistiera a la convocatoria: "mira, la convocatoria para mañana va, si vos no tenés puntos que tratar porque no te da el tiempo, pues lo hacemos en otro pleno. Pero yo sí tengo puntos, Miriam sí tiene puntos".

"Miriam dijo que ella podía hasta el miércoles", respondió Morazán.

A lo que Urrutia respondió: "ahí está lista ya, y por el atraso de uno de los miembros, yo no puedo atrasar. Ella me manifestó que sí puede estar mañana en pleno".

Le recalcó que: "si vos estás listo y Miriam está lista, y por un atraso mío, X o Y razón, yo no puedo atrasar la actividad jurisdiccional del pleno, nunca. No puedo, no puedo. Y es una obligación mía participar en el pleno de una convocatoria".

"Y no es que te queremos arrinconar, no se trata de eso", le dice Urrutia.

Morazán le recriminó que: "me querés arrinconar. Estás cometiendo un error. No. Nosotros queremos trabajar con vos".

"Nosotros no nos vamos a dejar que nos tiren una mayoría mecánica ni en el consejo ni en el tribunal", dice Morazán.

"Si lo dictas de la minoría, no le puedes poner a la mayoría", dijo Morazán.

Posteriormente, Cálix solicitó que se parara el video y mostró otro pequeño fragmento de la llamada donde Morazán habría dicho: "Tengo -aunque un poco inaudible-, presión del gobierno que está en el poder".

Ante ello, Cálix reaccionó y dijo: "Si usted me está viendo y se pregunta por qué Mario abandonó la sesión, la respuesta nos la acaba de dar él mismo: presión para ausentarse, presión para boicotear".

Cálix, además de defender su diputación, cuestionada por Morazán, le recriminó que votó en contra de que la magistrada extinta, Miriam Barahona, tomara sus vacaciones y se le adelantara su décimo cuarto mes de salario para pagar su tratamiento contra el cáncer, enfermedad que le arrebató la vida.

"El señor Morazán fue indolente ante la enfermedad de una mujer que hoy no está con nosotros por su culpa; que cuando pidió adelantarse sus vacaciones, usted, señor Morazán, no la quiso apoyar y votó en contra de que ella pudiera pagar su tratamiento. Qué bajeza de hombre, cobarde", recriminó Cálix.