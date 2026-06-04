¿A cuánto ascienden las rebajas al queroseno en el Distrito Central?

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque este refinado del petróleo alcanzó un precio histórico y fue el más caro en relación a los demás productos, la tendencia se revirtió y acumula varias semanas de rebajas.

Se trata del queroseno que sumó seis semanas de reducciones por 20.12 lempiras, constató EL HERALDO con base a la estructura de costos de los combustibles que publica la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen).

El carburante que es utilizado para el funcionamiento de estufas, candiles y otros artefactos llegó a cotizarse a 144.33 lempiras por galón en el Distrito Central, implicando el valor más alto.

Sin embargo, para el septenario comprendido entre el 1 y 7 de junio, el queroseno pasó a costar 124.21 lempiras en las estaciones de servicio.

Una vez que inicia la época de verano en las naciones del norte de América el consumo de este gas doméstico baja y empieza a encarecerse el de las gasolinas.