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¿A cuánto ascienden las rebajas al queroseno en el Distrito Central?

Por seis semanas el costo del refinado del petróleo viene descendiendo, luego de haber alcanzado un valor histórico y ser el más caro en relación al resto de carburantes

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 17:17
¿A cuánto ascienden las rebajas al queroseno en el Distrito Central?

Para el uso de estufas de gas es utilizado popularmente el queroseno y su alto costo implica un impacto considerable para las familias de escasos recursos.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque este refinado del petróleo alcanzó un precio histórico y fue el más caro en relación a los demás productos, la tendencia se revirtió y acumula varias semanas de rebajas.

Se trata del queroseno que sumó seis semanas de reducciones por 20.12 lempiras, constató EL HERALDO con base a la estructura de costos de los combustibles que publica la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen).

El carburante que es utilizado para el funcionamiento de estufas, candiles y otros artefactos llegó a cotizarse a 144.33 lempiras por galón en el Distrito Central, implicando el valor más alto.

Sin embargo, para el septenario comprendido entre el 1 y 7 de junio, el queroseno pasó a costar 124.21 lempiras en las estaciones de servicio.

Una vez que inicia la época de verano en las naciones del norte de América el consumo de este gas doméstico baja y empieza a encarecerse el de las gasolinas.

¿Por qué el queroseno y diésel han bajado y las gasolinas siguen al alza?

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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