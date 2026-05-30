¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

Tegucigalpa, Honduras.- Los conductores y dueños de vehículos que funcionan a base de gasolina superior 95 octanos tendrán un alivio en sus finanzas personales, después de 19 incrementos consecutivos a este refinado del petróleo.
Para inicios del sexto mes de 2026 la estructura de precios de los carburantes fue oficializada por la Secretaría de Energía (Sen) a través de la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) con vigencia hasta el 7 de junio.
Aunque la gasolina superior de 95 octanos alcanzó un valor histórico en el Distrito Central de 147.03 lempiras reportará su primer descenso desde el pasado 19 de enero que será de 1.42 lempiras y pasa a costar 145.61 lempiras por galón.
Otro combustible que seguirá a la baja es el queroseno que se comprará a 124.21 lempiras a partir de este lunes, es decir 4.55 lempiras menos.
El diésel que había subido volverá a registrar un descuento para la primera semana de junio, en específico de 1.64 lempiras, por lo que se adquirirá a 137.28 lempiras el galón.
Aumentos
El inicio de un nuevo mes trae consigo un aumento al Gas Licuado del Petróleo (GLP) de uso doméstico en su presentación de 25 libras y los consumidores capitalinos pagarán 249.62 lempiras al ampliarse en 4.01 lempiras.
De 22 centavos se autorizó como incremento para la gasolina regular que tendrá un precio en bomba de 134.85 lempiras.
En el caso del Gas Licuado del Petróleo (GLP) de uso vehicular también se encarecerá y registrará una variación de apenas dos centavos, siendo su nuevo costo de 52.12 lempiras.