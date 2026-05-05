¿En qué países de Centroamérica se aplican subsidios a los combustibles?

Tegucigalpa, Honduras.- En Centroamérica solo dos países aplican subsidios a los combustibles para mitigar el impacto del encarecimiento global del petróleo derivado del conflicto bélico en Medio Oriente.

Honduras y Guatemala son esas naciones de la región con medidas focalizadas en algunos refinados del crudo, específicamente el diésel y la gasolina regular, constató EL HERALDO al consultar fuentes oficiales y normativas aplicadas.

El gobierno de Nasry Asfura continuó la política de subsidios parciales a estos carburantes bajo la denominación de apoyo económico temporal con vigencia hasta el próximo 2 de agosto.

La gasolina regular acumuló 16 semanas consecutivas de alzas por 39.79 lempiras en el Distrito Central y su costo hasta el 10 de mayo será de 129.32 lempiras por galón.

Sin el subsidio del 50% este refinado se cotizaría a la fecha a L169.11.

Otro de los combustibles subsidiados es el diésel que para el primer septenario de mayo se convirtió en el más caro con un precio en bomba de 140.85 lempiras.

En 15 aumentos este producto sumó un impacto de 57.40 lempiras que implica que alcanzaría los L198.25 sin la subvención en vigor.

A través del decreto 11-2026 el Congreso guatemalteco aprobó subsidiar desde el 28 de abril pasado con ocho quetzales (o sea poco más de un dólar) por galón al diésel y cinco quetzales ($0.65) para las gasolinas.

El beneficio con una duración de tres meses se brinda a los importadores y distribuidores de carburantes de ese país, quienes deben de trasladarlo al consumidor final.