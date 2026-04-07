Impuestos y subsidios a combustibles: ¿Cuáles son las cifras de 2022-2025?

Tegucigalpa, Honduras.- Las constantes alzas a los precios internos de los combustibles derivadas de la subida de los refinados en el mercado internacional por el conflicto bélico en Medio Oriente han generado un amplio debate en la sociedad hondureña. Varios sectores propugnan por una reducción parcial o eliminación del Aporte al Patrimonio Vial, que es el impuesto único dolarizado que se aplica a los carburantes, con el objetivo de amortiguar los incrementos de precios en bomba de los carburantes. No obstante, las autoridades gubernamentales descartan esa propuesta. Por la importancia del tema, EL HERALDO consultó información con fuentes oficiales sobre los ingresos en concepto de combustibles y el pago de subsidios en el cuatrienio 2022-2025.

Un informe de la Secretaría de Finanzas (Sefin) revela que el Aporte al Patrimonio Vial denota un comportamiento positivo en los últimos cuatro años. En 2022, los combustibles dejaron al fisco 11,003.7 millones de lempiras, en 2023 aumentó a L11,100.6 millones, en 2024 subió a L12,014.8 millones y en 2025 se incrementó a L13,431.5 millones. La recaudación global en los últimos cuatro años fue de 47,550.6 millones de lempiras. De acuerdo con la Sefin, el año 2022 es el único que no se cumplió con la meta de 15,205 millones de lempiras, lo que se explica por la reducción de L10 en el impuesto aplicado a las gasolinas y al diésel. En ese sentido, el impuesto único dolarizado a la gasolina superior se redujo de 1.4089 dólares a $0.9949 centavos, el de la gasolina regular bajó de $1.2416 a $0.8276 centavos y el del diésel disminuyó de $0.8606 a $0.4466 centavos. Respecto a los subsidios a la gasolina regular y al diésel, el gobierno aprobó el 15 de marzo de 2022 absorber de manera continua el 50% de los incrementos semanales en el precio al consumidor. Además, desde finales de febrero de 2022 se determinó congelar en 238.13 lempiras el cilindro de 25 libras de gas licuado propano en Tegucigalpa y Comayagüela y en L216.99 en San Pedro Sula.