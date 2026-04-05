¿Cuánto se ha gastado del presupuesto prorrogado de 2025 en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- En un 15.92% se ha ejecutado el Presupuesto General de la República 2025 prorrogado, transcurridos 95 días del presente ejercicio fiscal.

Así lo constató EL HERALDO de conformidad a los reportes de la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin); el porcentaje equivale a 70,648.9 millones de lempiras.

El monto del instrumento de política fiscal asignado es de 443,736.4 millones de lempiras; sin embargo, se aprobaron L444,893.8 millones.

Al cierre de 2025, el presupuesto registró un crecimiento de 12,828.6 millones de lempiras; el 25.2% lo concentró el grupo de gasto de servicios personales.

El presupuesto prorrogado se utiliza, extendiendo el presupuesto del año fiscal anterior, cuando los entes correspondientes no han aprobado el presupuesto del año vigente. El objetivo es que las instituciones sigan funcionando, aunque de forma limitada.

El proyecto del presupuesto 2026 fue remitido al Congreso Nacional antes del 15 de septiembre de 2025. Lo aprobado por el gobierno pasado ascendía a L469,249 millones, pero ha sido objeto de una reformulación por la actual administración pública, que 95 días después aún no aprueba el presupuesto para este año fiscal.