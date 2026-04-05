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¿Cuánto se ha gastado del presupuesto prorrogado de 2025 en Honduras?

A 95 días del ejercicio fiscal 2026 aún no ha sido discutido ni aprobado el Presupuesto General de la República, por lo que sigue vigente el del año pasado

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 12:53
¿Cuánto se ha gastado del presupuesto prorrogado de 2025 en Honduras?

En más de L30,000 millones se recortaría el presupuesto 2026 respecto al proyecto que fue enviado al CN. Previo deberá de aprobarse en Consejo de Ministros.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- En un 15.92% se ha ejecutado el Presupuesto General de la República 2025 prorrogado, transcurridos 95 días del presente ejercicio fiscal.

Así lo constató EL HERALDO de conformidad a los reportes de la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin); el porcentaje equivale a 70,648.9 millones de lempiras.

El monto del instrumento de política fiscal asignado es de 443,736.4 millones de lempiras; sin embargo, se aprobaron L444,893.8 millones.

Al cierre de 2025, el presupuesto registró un crecimiento de 12,828.6 millones de lempiras; el 25.2% lo concentró el grupo de gasto de servicios personales.

El presupuesto prorrogado se utiliza, extendiendo el presupuesto del año fiscal anterior, cuando los entes correspondientes no han aprobado el presupuesto del año vigente. El objetivo es que las instituciones sigan funcionando, aunque de forma limitada.

El proyecto del presupuesto 2026 fue remitido al Congreso Nacional antes del 15 de septiembre de 2025. Lo aprobado por el gobierno pasado ascendía a L469,249 millones, pero ha sido objeto de una reformulación por la actual administración pública, que 95 días después aún no aprueba el presupuesto para este año fiscal.

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Gasto

Del monto ejecutado, 23,403.2 millones de lempiras (33.1%) corresponde al pago de retribuciones salariales de funcionarios de la administración central e instituciones descentralizadas, las contribuciones a los sistemas de la seguridad social tanto públicos como privados, es decir servicios personales.

A servicios no personales se han destinado a la fecha L14,134.3 millones, seguido por L10,334.6 millones para el servicio de la deuda pública.

Los menores egresos se ven reflejados en materiales y suministros con 1,620.6 millones y otros gastos para los que se han ejecutado 2,247.3 millones de lempiras.

La administración pública de Honduras gastó L50,435 millones en 59 días de 2026

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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