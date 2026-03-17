¿Cuánto se ha ejecutado del Programa de Inversión Pública prorrogado?

Tegucigalpa, Honduras.- Sin la aprobación del Presupuesto General de la República 2026, el Programa de Inversión Pública (PIP) también se ha prorrogado y asciende a 79,310.5 millones de lempiras.

La ejecución a la fecha alcanza el 10.8% de ese monto equivalente a 8,534.4 millones de lempiras, constató EL HERALDO con base a los datos divulgados en la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (BiSefin).

Solo la cuantía para inversión pública totaliza los 60,771.9 millones de lempiras, de los que L44,024 millones corresponde a inversión social, mientras que para inversión productiva se destinarían L16,748 millones.

Para la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) que implica la inversión representada por la variación de activos fijos no financieros tanto privados como públicos se asignaron 18,538.7 millones de lempiras.

EL HERALDO informó que de enero a diciembre de 2025 se erogaron L69,603.1 millones de L83,029.9 millones del PIP, es decir el 83.8%.