Tres sectores concentran la inversión pública 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Por primera vez el Programa de Inversión Pública (PIP) superará los 100,000 millones de lempiras, teniendo los mayores montos en los sectores productivos y social.

En el proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2026, remitido al Congreso Nacional por la Secretaría de Finanzas (Sefin), se adjuntó un tomo referente a esta planificación en la que el 60.1% estará concentrado en tres sectores.

De 104,661.4 millones de lempiras presupuestados en el PIP, L62,900.7 millones irán a protección social, salud, al igual que energía, constató EL HERALDO.