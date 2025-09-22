  1. Inicio
  2. · Economía

Tres sectores concentran la inversión pública 2026

El Presupuesto 2026 destinará más de 100 mil millones de lempiras al Programa de Inversión Pública, priorizando salud, protección social y energía

  • 22 de septiembre de 2025 a las 00:00
Tres sectores concentran la inversión pública 2026

El sector energía destaca entre los sectores que más inversión pública ha recibido en los últimos tres años.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Por primera vez el Programa de Inversión Pública (PIP) superará los 100,000 millones de lempiras, teniendo los mayores montos en los sectores productivos y social.

En el proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2026, remitido al Congreso Nacional por la Secretaría de Finanzas (Sefin), se adjuntó un tomo referente a esta planificación en la que el 60.1% estará concentrado en tres sectores.

De 104,661.4 millones de lempiras presupuestados en el PIP, L62,900.7 millones irán a protección social, salud, al igual que energía, constató EL HERALDO.

Casaña asegura que en 2026 el magisterio recibirá un nuevo aumento de salario

Para planes de inversión social ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Red Solidaria y Acción Solidaria (Proasol) se asignaron 28,682 millones de lempiras como parte de la protección social. En el sector salud se dispondrá de 17,467.9 millones de lempiras para la construcción de ocho obras hospitalarias en Santa Bárbara, Olancho, Ocotepeque, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Roatán, Choluteca y Tocoa, incluyendo Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) neonatales en Copán, La Paz y Francisco Morazán.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) junto a la Secretaría de Energía (Sen), instituciones que forman parte del sector energía, tendrán 16,750.8 millones de lempiras para inversión. El monto de inversión pública para el siguiente ejercicio fiscal representa el 9.5% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 22.3% de los 469,249 millones de lempiras que asciende el presupuesto de la administración pública 2026.

Por tipo de inversión, 63,084.2 millones de lempiras corresponde a la social, L29,975.4 millones a la productiva, mientras que para Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) L11,601.7 millones. “La proporción debería de ser mayor de la inversión productiva que la inversión social, por ser la que genera empleo, aporta al crecimiento económico”, consideró la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales. Mencionó que “es un reto muy importante que tienen las instituciones de transformar y que el presupuesto realmente sea un instrumento de desarrollo”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias