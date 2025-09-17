Casaña asegura que en 2026 el magisterio recibirá un nuevo aumento de salario

Añadió que "no es justo que desde afuera del Congreso jueguen hacer este tipo de cálculos y no es justo que le nieguen al magisterio la devolución de la justa y merecida jubilación digna".<br />Casaña dijo que se deben lograr los consensos para aprobar las reformas que vendrían a mejorar los beneficios de jubilación de miles de maestros. Señaló que están dispuestos para apoyar las reformas cuando se den los consensos, "si después de las elecciones los diputados opositores quieren aprobar las reformas, lo haremos", dijo.<br />