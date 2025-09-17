Casaña asegura que en 2026 el magisterio recibirá un nuevo aumento de salario

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado oficialista Edgardo Casaña, presidente de la comisión legislativa de Educación del Congreso Nacional, informó que en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el 2026 se asegura un nuevo reajuste salarial para los profesores del sistema público. "En el nuevo Presupuesto General de la República se incluirá por cuarto año consecutivo un reajuste salarial para los compañeros profesores", indicó durante el conversatorio que los docentes tuvieron con la candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre) Rixi Moncada. Agregó que se deben analizar los cálculos con los distintos colegios magisteriales para establecer el nuevo incremento salarial.

"Se va incluir todo el régimen salarial, como ser el sueldo base, quinquenios, todos los colaterales serán tomados en cuenta para que el reajuste sea digno", manifestó.

En los últimos tres años el sector magisterial ha recibido distintos reajuste a su salario; el primer año (2023) los docentes recibieron 1,500 lempiras de aumento; para el 2024 el reajuste fue de la misma cantidad.

En 2025 el magisterio recibió 1,800 lempiras de aumento; 1,500 lempiras al salario base y 300 lempiras a la calificación académica.



Reformas al Inprema

El diputado por el departamento de Santa Bárbara culpó a los diputados de la oposición de retrasar la aprobación de las reformas a la ley del Instituto de Previsión Magisterial (Inprema). "Las cúpulas del bipartidismo han sacado una calculadora y han dicho que no pueden apoyar las reformas porque aseguran que si las apoyan Rixi Moncada va a ganar votos", apuntó el diputado.