  1. Inicio
  2. · Honduras

Casaña asegura que en 2026 el magisterio recibirá un nuevo aumento de salario

El diputado además culpó de los retrasos en la discusión y aprobación de las reformas a la ley del Inprema a los diputados opositores.

  • 17 de septiembre de 2025 a las 13:42
Casaña asegura que en 2026 el magisterio recibirá un nuevo aumento de salario

El diputado Edgardo Casaña aseguró que en el Presupuesto de la República del 2026 se establece el incremento salarial de los profesores.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado oficialista Edgardo Casaña, presidente de la comisión legislativa de Educación del Congreso Nacional, informó que en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el 2026 se asegura un nuevo reajuste salarial para los profesores del sistema público.

"En el nuevo Presupuesto General de la República se incluirá por cuarto año consecutivo un reajuste salarial para los compañeros profesores", indicó durante el conversatorio que los docentes tuvieron con la candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre) Rixi Moncada.

Agregó que se deben analizar los cálculos con los distintos colegios magisteriales para establecer el nuevo incremento salarial.

Discusión de las reformas a la ley del Inprema en el CN dividen al gremio magisterial

"Se va incluir todo el régimen salarial, como ser el sueldo base, quinquenios, todos los colaterales serán tomados en cuenta para que el reajuste sea digno", manifestó.

En los últimos tres años el sector magisterial ha recibido distintos reajuste a su salario; el primer año (2023) los docentes recibieron 1,500 lempiras de aumento; para el 2024 el reajuste fue de la misma cantidad.

En 2025 el magisterio recibió 1,800 lempiras de aumento; 1,500 lempiras al salario base y 300 lempiras a la calificación académica.

Reformas al Inprema

El diputado por el departamento de Santa Bárbara culpó a los diputados de la oposición de retrasar la aprobación de las reformas a la ley del Instituto de Previsión Magisterial (Inprema).

"Las cúpulas del bipartidismo han sacado una calculadora y han dicho que no pueden apoyar las reformas porque aseguran que si las apoyan Rixi Moncada va a ganar votos", apuntó el diputado.

Base magisterial se opone a inversión que hará Inprema en proyecto de energía renovable

Añadió que "no es justo que desde afuera del Congreso jueguen hacer este tipo de cálculos y no es justo que le nieguen al magisterio la devolución de la justa y merecida jubilación digna".

Casaña dijo que se deben lograr los consensos para aprobar las reformas que vendrían a mejorar los beneficios de jubilación de miles de maestros.

Señaló que están dispuestos para apoyar las reformas cuando se den los consensos, "si después de las elecciones los diputados opositores quieren aprobar las reformas, lo haremos", dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias