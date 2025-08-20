Discusión de las reformas a la ley del Inprema en el CN dividen al gremio magisterial

Tegucigalpa, Honduras.- La discusión en su primer debate a las reformas a la Ley del Instituto Nacional de Previsión Magisterial (Inprema) en el Congreso Nacional volvió a causar división entre el sector magisterial. La normativa que fue presentada y empezada a discutir este martes en el Poder Legislativo se espera que sea aprobada en su tercer y último debate para el 17 de septiembre cuando se conmemora el Día del Maestro Hondureño. Sin embargo, algunos sectores del magisterio se mantienen en contra del anteproyecto. Yanina Parada, representante del Movimiento Bases del Magisterio, manifestó que la propuesta que se presentó ante el pleno de diputados no fue socializada con el sector.

"El magisterio fue sorprendido ayer (martes) al conocer que se presentó al Congreso Nacional el dictamen final que es totalmente desconocido por los maestros a nivel nacional", dijo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Agregó que no están satisfechos con la propuesta, debido a que altera y disminuye los derechos de los maestros, además que tergiversa los fallos que emitió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a favor de los maestros. "No han tomado en cuenta los tres fallos que emitió la Corte Suprema de Justicia tal como lo fueron emitidos por la Sala de lo Constitucional, por otro lado están imponiendo que los maestros se tengan que jubilar a los 30 años de servicios, esto no dice la ley de 1980", apuntó. Las reformas establecen en el artículo 127 que el otorgamiento de los beneficios establecidos en el Decreto No. 026 del 15 de julio de 1980 estarán sujetos a criterios de prelación, tomando en cuenta la edad del solicitante, los años de servicio o cotización, y la capacidad financiera del Instituto. Agrega que se autoriza el otorgamiento de los beneficios establecidos en el Decreto No. 1026 del 15 de julio de 1980 a los docentes que: "ya habían cumplido al menos 50 años de edad y al menos 10 años cotizados antes del 19 de enero del 2012, y que aún no han recibido un beneficio establecido en la presente ley.

Los docentes que no habían cumplido los requisitos del numeral 1 , siempre que se hayan afiliado antes del 19 de enero del 2012 y tengan al menos 30 años cotizados". Gilberto Bénitez, profesor de la zona norte, manifestó que desconoce el documento presentado este martes, por lo que surgen las dudas de si la propuesta beneficia o no a los docentes. "Esas dudas solo pueden quitarse llevando a una mesa de dialogo a los profesores que opinamos diferentes, que no estamos conformes con las reformas". Apuntó que las comisiones solo han hecho caso a lo que los dirigentes magisteriales dicen, más a no a la opinión que tienen las bases del gremio. Añadió que las reformas al Inprema se están tomando como una bandera política por parte del partido de gobierno. "El magisterio no le pertenece a un solo partido político, le pertenece a los alumnos, a los niños, a las escuelas y a los padres de familia, no deben tomar al magisterio como si un partido fuera dueño", cuestionó.