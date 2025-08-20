Piden blindar el voto en el extranjero ante denuncias de posible manipulación

Tegucigalpa, Honduras.- Con la habilitación de unos 400,000 hondureños residentes en el exterior, distintos sectores exigen blindar el voto en el extranjero para evitar posibles manipulaciones de la voluntad del pueblo en las urnas. A 102 días de las elecciones generales, han surgido denuncias sobre la entrega irregular del Documento Nacional de Identificación (DNI) a connacionales fuera del país. El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, advirtió que activistas del partido Libertad y Refundación están tramitando de manera exprés las DNI a sus simpatizantes, mientras que los demás deberán esperar su tarjeta de identidad hasta el 2026. "Es una situación crítica lo que descubrimos, lo cual nos pone en alerta y lamentamos porque pone en riesgo el voto en el extranjero, y todo esto porque nunca hubo voluntad de parte del gobierno de hacer un reglamento para evitar toda esta situación", denunció.

El exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Germán Lobo, señaló que el mal manejo de las DNI por parte de funcionarios o personal de la Cancillería da lugar a manipulación electoral, lo que podría entorpecer el proceso e influir en el resultado de los comicios al ser un número considerable de electores. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Ya días nosotros venimos tocando ese tema que nos tiene preocupados sobre el voto en el exterior porque es una cantidad considerable, estamos hablando de más de 400,000 hondureños habilitados y que no a todos se les ha entregado la tarjeta de identidad", señaló. Lobo reiteró que "un grupo de exfuncionarios electorales le hemos hecho saber al CNE sobre la situación y también demandamos que se blinde el proceso si se lleva a cabo ese voto en el extranjero, porque ya es un número significativo y da lugar a la manipulación; podría manipularse y definir una elección".

Por su parte, la analista política Julieta Castellanos lamentó que "en Honduras las elecciones están bajo todo tipo de duda, ojalá que no fuera así. El tema del voto en el exterior cobra mucha relevancia, las denuncias proceden desde Estados Unidos". Continuó: "En este caso, quien tiene que ser el órgano rector es el Consejo Nacional Electoral y no debe cederlo al gobierno, a ningún gobierno, para que sea el que procese estos votos en el extranjero".

Desde el Consejo Nacional Electoral