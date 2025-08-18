Inprema aplica prueba de sobrevivencia en línea a 22,000 maestros pensionados

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) anunció el inicio del proceso de aplicación de la prueba de sobrevivencia dirigida a los profesores pensionados y jubilados. La medida beneficiará a más de 22,000 pensionados que están en el país y en el extranjero, indicaron. Jerson Cerrato, gerente de beneficios del Inprema, explicó que el proceso comenzó este lunes 18 de agosto y estará habilitado hasta el 30 de noviembre. Este año la prueba se podrá realizar por primera completamente de forma digital, mediante el reconocimiento facial.

"El docente deberá tomarse una fotografía de su rostro y, de manera automática, el sistema verificará sus datos con la base del Registro Nacional de las Personas (RNP). Posteriormente, solo tendrá que responder una serie de preguntas muy cortas", explicó Cerrato. Aseguró que se trata de un procedimiento rápido y sencillo que los beneficiarios podrán completar desde cualquier lugar del mundo, siempre que cuenten con acceso a internet y un dispositivo electrónico con cámara. El enlace para realizar la gestión esta disponible en la página web del Inprema. La prueba de sobrevivencia es conocida como fe de vida, y tiene como objetivo constatar que los docentes jubilados y pensionados continúan con vida y así evitar pagos indebidos o que terceras personas cobren de manera irregular sus beneficios, apuntó Cerrato. "Este es un proceso obligatorio, establecido en el artículo 89 de la Ley de Inprema, que establece que todo docente que goza de una pensión o jubilación debe realizar esta verificación", subrayó.

Aunque la prueba se realiza cada año, esta vez mediante la innovación tecnológica, el instituto busca facilitar los trámites a los beneficiarios, eliminando la necesidad que lleguen a las ventanillas de la institución. La digitalización permitirá mayor agilidad en la actualización de registros y un mejor control en el pago de beneficios, indicó el personal. Además de la nueva modalidad, el personal del Inprema hará visitas a los lugares donde residen los pensionados. "Para aquellos jubilados y pensionados que tengan alguna discapacidad, ya sea física o cognitiva; estén privados de su libertad o en asilos, se va a hacer este proceso a través de visitas domiciliarias", dijo Iris Mesa, jefa de Derechos Humanos del Instituto. "Es importante mencionar que no tienen que llegar al Inprema para realizar esta prueba de sobrevivencia, la institución gestiona para que ellos sean autónomos en este proceso y ellos puedan realizar este proceso desde la comodidad de sus casas", agregó.