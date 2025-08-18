Sugieren que estrategia para reducir mora quirúrgica en el IHSS debe ser permanente

Tegucigalpa, Honduras.- La directora de Salud de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Blanca Munguía, se pronunció sobre la estrategia que recientemente implementó el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para reducir la mora quirúrgica. Hace casi tres semanas, el Hospital de Especialidades en Tegucigalpa y el Centro Regional del Norte en San Pedro Sula comenzaron a operar pacientes en horarios extendidos y los fines de semana. El objetivo es reducir la lista de más de 4,500 pacientes que esperan ser intervenidos.

La especialista de la ASJ, manifestó que esa estrategia debería ser permanente en los centros hospitalarios, no como una medida provisional.

"La intervención de atender la mora, si bien es cierto le va dar una respuesta a una población específica, no le va resolver el problema, porque lo resolvemos hoy pero luego seguimos teniendo ese residuo", cuestionó la representante de sociedad civil. Munguía señaló que operar los fines de semana por el alto nivel de la mora, debe ser permanente, no para bajar la mora, si no para resolver la lista de espera, la cual incluye la mora y es el doble de esta. Los centros asistenciales tienen una lista de pacientes que están esperando ser operados por alguna dolencia o enfermedad; sin embargo, de esa lista no todos están en mora. Se habla de mora cuando en el pacientes lleva esperando más de 90 días para que lo atiendan En ese sentido, el Seguro Social registra unos 7,791 derechohabientes que están en la lista de espera, de los cuales 4,873 están esperando desde hace más de tres meses (90 días) y entran en la categoría de mora quirúrgica. La representante de la ASJ manifestó que de la lista de espera no se logra reducir a cero la mora, debido a que cada día que pasa se aumenta, porque el servicio del día a día no logra atender la demanda que llega.