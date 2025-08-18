El fraude de las licencias: así habrían desviado millones Juan Ramón Molina y Liana Mayorga

Las investigaciones del Ministerio Público revelan que Juan Ramón Molina y Liana Mayorga Castillo cometieron fraude con licencias de conducir al adjudicar 480 mil tarjetas, de las que solo ingresaron 258 mil, desviando más de 18 mil millones de lempiras. Lo que se sabe.
La Secretaría de Seguridad, en 2021, adjudicó irregularmente la compra de 480 mil tarjetas a Plastcards S.A., empresa constituida apenas dos meses antes de firmar el contrato.
Tras el contrato se reportó el ingreso oficialmente de 480 mil tarjetas, pero en realidad solo 258,000 llegaron al país.
En 2022, la Secretaría de Seguridad pagó L 18.5 millones a Plastcards, pero tres días después el dinero fue a dar al bolsillo de Molina Rodríguez.
Liana María Mayorga Castillo, gerente de Plastcards S.A., transfirió L 17 millones a la empresa Inversiones MyM S. de R.L., propiedad de Juan Ramón Molina.
Molina Rodríguez a pesar de que legalmente tenía prohibido contratar con el Estado por su cargo de coordinador de la Tasa de Seguridad, fue le intermediario en la compra beneficiando su empresa.
La adjudicación del contrato correspondió oficialmente a Grupo Plastcards, las tarjetas fueron suministradas por la empresa extranjera Interamerican Service Unlimited Corp., con sede en Estados Unidos.
La empresa Inversiones MyM S. de R.L. de Juan Ramón Molina se encargó de la importación, beneficiándose del trato.
Los imputados también utilizaron fachadas de empresas internacionales y los sistemas financieros de Estados Unidos y Francia.
Juan Ramón Molina Rodríguez y Liana Mayorga Castillo triangularon y lavaron estos millonarios fondos provenientes del presupuesto nacional, de acuerdo al requerimiento.