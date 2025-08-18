Maestros desconocen fecha para hacer el examen del concurso docente

Tegucigalpa, Honduras.- Los más de 30,000 profesores que buscan un espacio en el sistema educativo público se mantienen en la incertidumbre ante la falta de una fecha para la aplicación del examen del concurso docente. Este año el proceso ha sido atípico, pues se inició con seis meses de retraso respecto a lo que establece la Ley Fundamental de Educación , que indica que el concurso debe realizarse a inicios de cada año para asegurar que las escuelas y colegios no tengan problemas por falta de profesores al comenzar el ciclo escolar. Además, se dio una prórroga de dos semanas para que los docentes se inscribieran, debido a las fallas que reportó el sistema y que fueron denunciadas por los profesores.

La extensión de la inscripción culminó el pasado viernes 15 de agosto, la dirigencia estima que más de 30,000 profesores se inscribieron. Ahora el proceso entra a la fase de validación y subsanación, donde los educadores que no entregaron la documentación requerida podrán hacerlo durante las próximas dos semanas. "Sigue el proceso de validez, eso quiere decir que a los maestros que se inscribieron les aparecerá un mensaje en su usuario de si es aceptado o no, algunos porque les faltan requisitos; o sea el sistema en este proceso le dice si es aceptado", dijo el dirigente magistral Gerardo Solano. Durante estas dos semanas los docentes que deban subsanar sus documentos podrán hacerlo a través de la página del concurso docente desde su usuario. "Este año es diferente a los demás, recuerdo que en años anteriores había un calendario con las fechas establecidas de cada etapa del concurso, y que era dado a conocer a todos los profesores; ahora parece que lo están manejando con más secreto", dijo Kenia Mondragón, una maestra que busca este año entrar al sistema en el nivel de prebásica. Ni los que conforman las juntas departamentales de selección docente conocen cuándo se aplicará el examen a los docentes.