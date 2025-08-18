Maestros desconocen fecha para hacer el examen del concurso docente

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Los más de <b>30,000 profesores</b> que buscan un espacio en el sistema educativo público se mantienen en la incertidumbre ante la falta de una fecha para la aplicación del examen del <b>concurso docente.</b>Este año el proceso ha sido atípico, pues se inició con seis meses de retraso respecto a lo que establece la <b>Ley Fundamental de Educación</b> , que indica que el concurso debe realizarse a inicios de cada año para asegurar que las escuelas y colegios no tengan problemas por <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/falta-maestros-centros-educativos-persiste-este-ano-escolar-LC25500812" target="_blank">falta de profesores</a> al comenzar el ciclo escolar.Además, se dio una prórroga de dos semanas para que los docentes se inscribieran, debido a las fallas que reportó el sistema y que fueron denunciadas por los profesores.