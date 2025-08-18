  1. Inicio
Tribunal de Justicia Electoral solicita ampliación de su presupuesto para las generales

El TJE solicitó más recursos para asegurar un proceso electoral eficiente y transparente, tras recibir un presupuesto menor al solicitado a inicios de este año

  • 18 de agosto de 2025 a las 12:25
En preparación para los recursos que se deriven desde la Unidad de Política Limpia entre otros, el TJE solicitó la ampliación del monto presupuestario para asegurar su operatividad.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) informó que remitió una solicitud de ampliación de presupuesto de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.

A inicios de este año, el Congreso Nacional aprobó un presupuesto de L39 millones , aunque inicialmente la solicitud del órgano electoral fue por un monto de 80 millones de lempiras.

En la resolución 13-2025, el TJE argumentó que la solicitud responde a fortalecer los mecanismos logísticos, tecnológicos y operativos que garantizan un proceso electoral transparente y eficiente.

"El TJE reafirma su compromiso con la protección y promoción de los derechos político-electorales de la ciudadanía, asegurando condiciones equitativas de participación y acceso al sufragio", cita el documento.

En la misiva el organismo electoral recordó que "el TJE debe estar preparado para conocer y resolver los posibles recursos que se interpongan en los próximos días ante esta entidad, derivados de las actuaciones de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), lo que hace imperativa la ampliación presupuestaria solicitada".

En el comunicado, el órgano electoral instó a las autoridades encargadas de gestionar la ampliación presupuestaria a considerar la ampliación como una inversión estratégica a la estabilidad democrática.

La ampliación al presupuesto del TJE puede ser aprobada por dos vías: la primera, a través de la iniciativa de ley del Consejo Nacional Electoral, y la segunda, mediante la presentación del proyecto, el cual podría ser introducido por cualquier parlamentario.

