Tribunal de Justicia Electoral solicita ampliación de su presupuesto para las generales

Tegucigalpa, Honduras.-El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) informó que remitió una solicitud de ampliación de presupuesto de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.

A inicios de este año, el Congreso Nacional aprobó un presupuesto de L39 millones , aunque inicialmente la solicitud del órgano electoral fue por un monto de 80 millones de lempiras.

En la resolución 13-2025, el TJE argumentó que la solicitud responde a fortalecer los mecanismos logísticos, tecnológicos y operativos que garantizan un proceso electoral transparente y eficiente.

"El TJE reafirma su compromiso con la protección y promoción de los derechos político-electorales de la ciudadanía, asegurando condiciones equitativas de participación y acceso al sufragio", cita el documento.