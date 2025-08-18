Tribunal de Justicia Electoral solicita ampliación de su presupuesto para las generales

Tegucigalpa, Honduras.-El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) informó que remitió una solicitud de ampliación de presupuesto de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.
A inicios de este año, el Congreso Nacional aprobó un presupuesto de L39 millones , aunque inicialmente la solicitud del órgano electoral fue por un monto de 80 millones de lempiras.
En la resolución 13-2025, el TJE argumentó que la solicitud responde a fortalecer los mecanismos logísticos, tecnológicos y operativos que garantizan un proceso electoral transparente y eficiente.
"El TJE reafirma su compromiso con la protección y promoción de los derechos político-electorales de la ciudadanía, asegurando condiciones equitativas de participación y acceso al sufragio", cita el documento.
🔈 Instamos al Congreso Nacional a aprobar la ampliación presupuestaria del TJE. pic.twitter.com/8s390Bubmm— Tribunal de Justicia Electoral (@TjeHonduras) August 18, 2025
En la misiva el organismo electoral recordó que "el TJE debe estar preparado para conocer y resolver los posibles recursos que se interpongan en los próximos días ante esta entidad, derivados de las actuaciones de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), lo que hace imperativa la ampliación presupuestaria solicitada".
En el comunicado, el órgano electoral instó a las autoridades encargadas de gestionar la ampliación presupuestaria a considerar la ampliación como una inversión estratégica a la estabilidad democrática.
La ampliación al presupuesto del TJE puede ser aprobada por dos vías: la primera, a través de la iniciativa de ley del Consejo Nacional Electoral, y la segunda, mediante la presentación del proyecto, el cual podría ser introducido por cualquier parlamentario.