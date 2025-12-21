¿Qué días descansará el sector privado en Navidad y Año Nuevo en Honduras 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) informó sobre el feriado a sus empleados en Navidad y Año Nuevo, precisando que habrá trabajo normal el 24 de diciembre y 1 de enero. Mediante un comunicado, el Cohep recordó que el 25 de diciembre y 1 de enero es día feriado.

Comunicado del Cohep:

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), a la comunidad empresarial y a la sociedad hondureña en general, COMUNICA lo siguiente: PRIMERO: De conformidad a lo establecido en el artículo 339 del Código del Trabajo, los días feriados que corresponden a los empleadores conceder y pagar son: jueves 25 de diciembre de 2025 y jueves 01 de enero 2026.

SEGUNDO: En caso de que un trabajador conforme lo establecido en el artículo 340 del Código del Trabajo, convenga con su empleador laborar durante los días de feriado, este último está en la obligación de pagar esos días con el duplo del salario correspondiente a la jornada ordinaria, en proporción al tiempo trabajado. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.