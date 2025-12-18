Cohep pide a Xiomara Castro una transición pacífica y respetuosa de su gobierno

A través de un video difundido en sus plataformas oficiales, la organización empresarial insistió en la importancia de abandonar su reiterado discurso de conspiración y permitir que el proceso electoral concluya de manera transparente y pacífica.

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep ), hizo un llamado a la presidenta Xiomara Castro este jueves 18 de diciembre para que priorice una transición pacífica y ordenada de su gobierno, tras los llamados a manifestaciones para "defender" la democracia de su partido Libertad y Refundación (Libre).

"Señora Presidenta de la República, Xiomara Castro, le exhortamos a abandonar el discurso reiterado de conspiración. Si su propio partido político ha reconocido la derrota en distintos niveles, es fundamental permitir y garantizar una transición pacífica, ordenada y respetuosa de la voluntad popular, fortaleciendo así la democracia hondureña", señalaron en su mensaje.

El Cohep enfatizó que el país debe avanzar hacia un futuro en el que la democracia sea respetada y las decisiones del pueblo hondureño sean acatadas.

La entidad añadió que una transición pacífica no solo es fundamental para la entidad del país, sino también para fortalecer el proceso democrático que enfrenta una crisis tras las elecciones del 30 de noviembre.

"Una vez se tengan los resultados definitivos, tras este escrutinio especial, será momento de construir confianza, cerrar las heridas de la contienda electoral y mirar hacia adelante, con hechos y determinación, para garantizar que las decisiones democráticas sean respetadas y que la Nación avance unida hacia un nuevo capítulo de esperanza y progreso. Honduras primero siempre", concluye el mensaje el Cohep hacia Castro.