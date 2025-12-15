Partido Nacional y Liberal se reúnen en el Cohep y anuncian acuerdos

Tegucigalpa, Honduras.- Diputados y dirigentes de los partidos Nacional y Liberal sostuvieron la noche de este lunes 15 de diciembre una reunión en las instalaciones del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Tras finalizar el encuentro, adelantaron que hubo acuerdos entre los dos partidos políticos con el fin de continuar el proceso electoral y tener al nuevo presidente de Honduras, que sería Nasry Asfura o Salvador Nasralla.

Por parte del Partido Liberal, Arístides Mejía, manifestó que el objetivo de la reunión con los nacionalistas es “acelerar el proceso electoral para que culmine lo más pronto posible y podamos anunciar mediante la declaratoria que hay un ganador y que el próximo gobierno tenga toda la legitimidad requerida". Mejía reconoció que “hay que destrabar algunos problemas que se han dado. Se han enredado las cosas por la transmisión de resultados y el paro que ha habido, pero creo que podemos ayudar para que dentro del marco de la ley podamos llegar a acuerdos que impulsen el proceso y darle nuestro respaldo al CNE y sobre todo a las dos consejeras que han sido objeto permanente de persecución".

El dirigente liberal añadió que estos encuentros con el Partido Nacional "no son reuniones donde se oculta algo, sino que siempre debería de darse estas reuniones en el marco de la democracia". Dijo que uno de los acuerdos es que el Partido Liberal sumará a su personal a las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR).

“Son acuerdos sobre cómo impulsar la presencia de la gente que estará en el escrutinio y el tema de las impugnaciones. Esta es una primera reunión y lo que acordemos lo vamos a elevar a los candidatos y a las autoridades de los partidos".