'Mel' Zelaya dice que Trump “alardeó” su intromisión en asuntos internos de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El expresidente Manuel Zelaya Rosales aseguró que no está intentando bloquear el escrutinio especial de las elecciones generales, como lo ha denunciado el Partido Nacional. A su vez, condenó las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que apoyó a Nasry Asfura y finalmente el candidato del Partido Nacional aventaja en los comicios.

Zelaya sostuvo que Trump "alardeó" sobre este respaldo a Asfura, catalogándolo como una injerencia, mensaje en respuesta a una nota compartida por la agencia internacional EFE. "Niego rotunda y categóricamente esa falsa acusación del Partido Nacional. Resulta grave y deplorable que una agencia internacional de prestigio informe sobre una denuncia infundada, sin consignar ni contextualizar el verdadero motivo de nuestra protesta pacífica", dijo 'Mel' en su cuenta de X. El expresidente afirmó que las movilizaciones de Libertad y Refundación (Libre) "responden al escandaloso fraude electoral electrónico, del TREP ya denunciado por observadores internacionales". Mencionó que no puede omitir "la injerencia extranjera directa, pública y confesada en nuestras elecciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó al pueblo si vota por nuestra candidata y llamó apoyar el candidato del Partido Nacional"