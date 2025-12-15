Ana Paola Hall pide a los partidos políticos iniciar el escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras.- Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), hizo un llamado a los partidos políticos para iniciar el escrutinio especial de 2,792 actas con inconsistencia. Según notificó la consejera, el escrutinio especial no ha iniciado porque los partidos políticos se niegan a integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR).

"Tal como informé esta mañana, se ha girado comunicación a los partidos políticos, reiterando que el CNE está listo para iniciar los escrutinios especiales desde el domingo 14 de diciembre. Y que si a la fecha no han podido iniciarse, es porque los miembros de Juntas Especiales a cargo del escrutinio especial (propuestos por los partidos políticos) se niegan a integrar las Juntas", dijo. Hall añadió que “se les solicitó -a los partidos políticos- que instruyan a sus miembros para que cumplan la ley e inicien los escrutinios especiales. En vista de que a esta hora, aún no existe respuesta, hago un llamado respetuoso a los partidos políticos para que indiquen, a partir de cuándo sus miembros acreditados van a integrar las Juntas Especiales para iniciar el escrutinio especial".

Finalmente recordó que "el tiempo avanza y la declaratoria tiene un plazo legal que debe cumplirse. El CNE está listo". Más temprano, la consejera Cossette López sostuvo que "miembros del Partido Liberal y de Libre acreditados para integrar las Juntas Especiales de Verificación y Recuento se niegan a integrar los escrutinios, desconociendo su rol como organismos electorales". Advirtió que la situación ha escalado dentro de las instalaciones del órgano electoral. "Están ejerciendo actos ilícitos en los recintos del CNE y han herido a varias personas", denunció, al responsabilizar de manera directa a los partidos políticos que acreditaron a estos integrantes.