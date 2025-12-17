Xiomara Castro afirma que entregará el poder el 27 de enero de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro participó este 17 de diciembre en una ceremonia de ascensos de la Policía Nacional y afirmó que entregará el poder este 27 de enero. Tras su denuncia de un supuesto intento de golpe de Estado, la mandataria aseveró que no permitirán nuevos derrocamientos ni fraudes electorales.

A su vez, adelantó que este jueves nombrará al nuevo jefe de las Fuerzas Armadas tras los dos años de gestión de Roosevelt Hernández. En su discurso, Castro Sarmiento cuestionó a "la clase dominante por medio de la descarada injerencia extranjera del presidente Donald Trump y el fraude monumental del sistema TREP, aliado con el crimen organizado, pretenden reinstalar el narcoestado para poder recuperar sus privilegios". Sobre su denuncia de golpe, acotó: "Advertí que se está gestando una agresión contra el orden democrático para desconocer la voluntad popular. Por eso hago una llamado a la consciencia nacional y que el pueblo se instale pacíficamente en Tegucigalpa. En Honduras no permitiremos ni golpes ni fraudes nunca más".

Añadió que “este jueves como presidenta y como comandante general de las Fuerzas Armadas nombraré al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto”. Xiomara Castro enfatizó que su administración concluirá en la última semana de enero. “El próximo 27 de enero de 2026, después de entregar al pueblo mi gobierno, el de mayor inversión social y económico, con los mejores índices macroeconómicos de la región y estabilidad financiera y reducción a la pobreza: terminaré mi mandato presidencial como lo establece la Constitución”.