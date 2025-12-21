Tabla de posiciones triangulares Liga Nacional: Marathón a la final y Olimpia tropieza

Tegucigalpa, Honduras.- Este domingo se completó una sorpresiva cuarta jornada de las triangulares del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, dejando definido al primer finalista y con el otro boleto aún en disputa. En el Grupo B, el Marathón selló su clasificación a la final tras empatar 2-2 en su visita al Platense en el estadio Excélsior de Puerto Cortés. Los goles del conjunto Escualo fueron obra de Eduardo Urbina y un tanto polémico de Carlos “Chuy” Pérez; mientras que para los sampedranos anotaron Javier Rivera y Nicolás Messiniti.

Con este resultado, el Monstruo Verde, que venía de vencer a Olancho FC y Platense en sus dos primeros compromisos, llegó a siete puntos y se volvió inalcanzable en la cima del grupo, asegurando así su boleto a la gran final del campeonato. Tras la igualdad, la tabla del Grupo B quedó con Marathón como líder con siete puntos, Platense segundo con cuatro unidades y Olancho FC en el fondo con un punto. Los compromisos pendientes entre Platense y Olancho FC, y el Marathón vs Olancho FC programados para este jueves 25 de diciembre y el otro el domingo 28 de diciembre, solo servirán para cumplir con el calendario. Cabe recordar que lo anterior se debe a que, según el reglamento, si al finalizar las triangulares existe empate en puntos y goles, avanzarán automáticamente a la final los líderes de las vueltas regulares, que en este torneo fueron Olimpia y Marathón, un criterio que premia la regularidad mostrada durante toda la fase inicial del campeonato. Por lo tanto, aunque los Potros ganen sus dos partidos pendientes solo llegarían a 7 puntos, mismos que tiene Marathón hasta el momento.