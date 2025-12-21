Futbolistas que jugaron en Olimpia y ya no los recuerdas: Algunos llegaron de Motagua

Son muchos los jugadores que han pasado por las filas del Olimpia, pero pocos se han quedado en la mente y corazón de los aficionados. Te mostramos la lista de jugadores que no recuerdas que militaron en el Rey de Copas.
Bryan Johnson: Espigado defensor que se formó como jugador en el Olimpia, pero solo fue formación, porque no pudo despegar su carrera con la blanca puesta.
Crhistian Altamirano: 'Fichaje a futuro', decían cuando Olimpia lo había firmado procedente del Deportes Savio en 2009. El jovencito seleccionado pensó que estaba con la casaca copaneca, pues nunca se dio cuenta dónde estaba parado.
Abner Méndez: Y no mientan con este... ¡nadie lo recordaba con la camiseta del Olimpia! Escurridizo volante que fue un afortunado en el fútbol porque aunque tenía calidad técnica de forma abusiva, no despegó ni en Olimpia, menos en Motagua, donde también jugó.
Dembor Bengtson: Un delantero que firmó por el Olimpia por apellido. El hermano de Jerry Ricardo, estampó su rúbrica con los leones una vez desligado del Motagua, pero ¿alguien lo recordaba?.
Edgar Flores Crisanto: Un capricho de Héctor Vargas cuando estaba en el Olimpia. El lateral derecho fue fichado por el club blanco cuando estaba el argentino, fue uno de los 'niños bonitos' de Vargas, pues lo tuvo en Victoria y Platense. Flores se llevó bajo el brazo un título.
Hendry Córdova: Amigos, y será que algún loco aficionado del Olimpia lo recuerda con la camiseta del merengue ... muy pocos, sinceramente. El espigado mediocampista es de esos fichajes inexplicables en los últimos años del Olimpia.
Jairo Puerto: Real España lo eliminó de su plantel y rápidamente el Olimpia lo firmó, sin retribuir esa obra de caridad del club olimpista. Fue uno más, no así en Marathón, donde mostró sus mejores años.
Johnny Calderón: Veloz lateral derecho que Olimpia firmó tras grandes temporadas en el Vida de La Ceiba, pero su velocidad no lo hizo triunfar en el club melenudo, por lo que su paso fue sombrío.
Jonathan Tejada: Tenía un enorme futuro de frente, pero no lo supo asimilar y sumado a ello, una dura lesión que sufrió durante un entrenamiento lo alejó de su mejor nivel.
José García: A 'Garcillita' en otros equipos quizás lo recuerden jugando a gran nivel, como por ejemplo en Motagua, pero a decir verdad, en Olimpia se le recuerda sin mucho aspaviento.
Junior Turcios: Otro que prácticamente por apellido jugó con Olimpia. El hermano defensor de Danny, fue parte del Olimpia un año, en el cual alcanzó a jugar no más de 120 minutos.
Misael Ruiz: Uno de esos fichajes inexplicables del Olimpia en la última época. El volante, increíblemente fue firmado por los leones, en una nuevo capricho de Héctor Vargas.
Milton Ruiz: Al Muñi lo peleó el Olimpia con otros clubes, podrán recordarlo por eso, pero no dentro de la cancha haciendo diabluras como sí las hizo con Hispano, club que usó como trampolín para llegar a los albos.
Nery Medina: En el ocaso de su carrera lució la camiseta del Olimpia, pero al día de hoy, habrá muy pocos fanáticos que lo recordarán con la elástica merengue.
Rolando López: El defensa goleador del Deportes Savio que pudo firmar con el Olimpia, club con el que no logró debutar por una lesión. Pocos recuerdan su rostro con la camiseta de los leones.
Roy Posas: ¿Alguien lo recuerda con la camiseta del Olimpia? Pues bien, el defensor ex Motagua fue jugador del Olimpia, equipo que para mala de él, no consiguió sumar ningún minuto en Liga Nacional.
Samir Arzú: Fue un bendecido del fútbol que pudo lucir los colores del Olimpia. Y éste sí contó con ritmo de juego, pero quedaba a deber con su fútbol.
Ricky Barrios: Aquí vamos de casos a casos... el mediocampista dejó el Motagua y de forma rápida cruzó el charco para irse a jugar con el Olimpia. No duró ni seis meses para ir fuera.
Bani Lozano: Volante de tremenda pegada que luego de destacar en el Platense y Marathón se aventuró en el club más grande de Honduras, pero la camiseta le pesó, por lo que hoy en día, pocos recordará que jugó ahí.
Rigoberto Padilla: Olimpia lo peleó con Motagua, pero al final no pudo compensar eso. Quizás no es muy bien recordado en el Viejo León.