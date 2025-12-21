Platense va Marathón EN VIVO: Hora y dónde ver partido de triangulares de Liga Nacional en directo

Puerto Cortés, Honduras.- El Marathón está enfrentando al Platense en busca de meterse a la final del torneo Apertura 2025.

El Monstruo Verde llega ilusionado, pero para avanzar a la ronda final, deberá pasar ante el siempre aguerrido y complicado Tiburón. Aunque en la pasada fecha fue un contundente triunfo, los escualos dieron la batalla al cuadro sampedrano.

Con un gran gol del argentino Nicolás Messiniti y dos genialidades de Alexy Vega, el Marathón se quedó con el triunfo en San Pedro Sula, para quedar a solo un empate de avanzar a la gran final del Apertura 2025.

El Estadio Excélsior espera una fiesta futbolística en Puerto Cortés, digno de unas triangulares en la recta final del torneo y, aunque, para seguir con vida el Tiburón necesita de un triunfo sí o sí ante el los verdolagas.

Cabe destacar, que desde su regreso a la Primera División del fútbol hondureño, el Platense no le ha ganado el pulso y Marathón se ha quedado con la serie tras tres partidos en los que se han enfrentado a lo largo de la temporada.

En la primera vuelta, igualaron 1-1 en el Morazán de San Pedro Sula y posteriormente, el Monstruo los venció por 1-0 en la jornada 19; la 'pelea' fue cerrada, hasta con el último triunfo en la fecha 3 de las triangulares (3-0).