En vivo: Congreso Nacional instala la primera legislatura para el periodo 2026-2027

Tegucigalpa, Honduras.- En un día trascendental para la vida democrática de Honduras, este domingo 25 de enero el Congreso Nacional lleva a cabo la instalación de la primera legislatura para el periodo de sesiones 2026-2027 tras haber llevado a cabo la elección de la Junta Directiva.

Sin embargo, la actividad política no solo estará centrada en el hemiciclo legislativo, ya que más temprano y a unos pocos metros, Juan Diego Zelaya estará tomando posesión como nuevo alcalde del Distrito Central, mientras que Roberto Contreras hará lo mismo en San Pedro Sula. Asimismo, en el resto de municipios del país se estará llevando a cabo la juramentación de los jefes municipales electos el pasado 30 de noviembre de 2025.

En una jornada que pasará a la historia y a dos días de que Nasry Asfura reciba la banda presidencial, EL HERALDO le trae una amplia cobertura en vivo de la instalación de la primera legislatura, la juramentación en las principales alcaldías del país y todos los detalles relacionados con la asunción de las nuevas autoridades en el país. ¡Bienvenidos!