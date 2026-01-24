Roberto Contreras y regidores son juramentados en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- El viernes 23 de enero se llevó a cabo la juramentación de la Corporación Municipal para el periodo 2026-2030, y el alcalde reelecto de San Pedro Sula, Roberto Contreras, hizo un llamado a los regidores a dejar de lado las diferencias partidarias y trabajar de manera conjunta por el desarrollo de la ciudad.
“Los invito a que nos quitemos la camisa del partido político que nos hizo llegar aquí y nos pongamos la camiseta de San Pedro Sula, porque venimos a trabajar por la ciudad y no por un partido político”, expresó el edil durante el acto solemne.
Contreras manifestó su satisfacción por el inicio de cuatro años más de gobierno municipal y aseguró que existe la disposición de mantener una buena relación con la nueva Corporación Municipal, integrada por hombres y mujeres que, dijo, representan un aporte valioso para la capital industrial del país.
Entre los principales objetivos de su nueva gestión, el alcalde destacó el impulso a una ciudad más dinámica, la atracción de inversión en infraestructura, la modernización del sistema de salud municipal, la ampliación de la oferta de colegios técnicos y el fortalecimiento de programas de educación gratuita dirigidos a jóvenes en riesgo social.
El acto protocolario fue breve y solemne. Incluyó palabras de bienvenida, la entonación del Himno Nacional a cargo del tenor Marco Antonio Matute y la participación de la gobernadora política de Cortés, Alexa Solórzano, quien tomó el juramento de ley a las nuevas autoridades municipales.
Durante la ceremonia fueron juramentados el alcalde Roberto Contreras; la vicealcaldesa, Maritza Soto; y los regidores Ericelda Leonardo Rosales, José Antonio Rivera, María Elena Vega, Julio Montessi, Cristhofer Fajardo, Júnior Burbara, Nora del Carmen Collins y Rodolfo Padilla Sunseri.
El exalcalde y actual regidor Armando Calidonio no asistió al acto debido a que se encontraba en Expocentro recibiendo su credencial, mientras que la regidora Tania Isabel Zúniga Amador presentó constancia médica que justificó su ausencia.
La nueva Corporación Municipal de San Pedro Sula quedó conformada por siete regidores del Partido Liberal, dos del Partido Nacional y uno del partido Libertad y Refundación (Libre).