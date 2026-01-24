Roberto Contreras y regidores son juramentados en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- El viernes 23 de enero se llevó a cabo la juramentación de la Corporación Municipal para el periodo 2026-2030, y el alcalde reelecto de San Pedro Sula, Roberto Contreras, hizo un llamado a los regidores a dejar de lado las diferencias partidarias y trabajar de manera conjunta por el desarrollo de la ciudad.

“Los invito a que nos quitemos la camisa del partido político que nos hizo llegar aquí y nos pongamos la camiseta de San Pedro Sula, porque venimos a trabajar por la ciudad y no por un partido político”, expresó el edil durante el acto solemne.

Contreras manifestó su satisfacción por el inicio de cuatro años más de gobierno municipal y aseguró que existe la disposición de mantener una buena relación con la nueva Corporación Municipal, integrada por hombres y mujeres que, dijo, representan un aporte valioso para la capital industrial del país.