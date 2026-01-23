Alcaldes electos se alistan para la toma de posesión e iniciar gestión de cuatro años

Tegucigalpa, Honduras.- Este domingo 25 de enero, la mayoría de los 298 alcaldes municipales ganadores en las elecciones generales de 2025 asumirán oficialmente sus cargos para el período 2026-2030. La fecha marca una nueva etapa administrativa en los gobiernos locales. Los jefes edilicios llegan con agendas enfocadas en resolver problemas estructurales y dar continuidad a proyectos en sus municipios. En Tegucigalpa y Comayagüela, el alcalde Juan Diego Zelaya ha puesto sobre la mesa la urgencia de modernizar la red de agua potable y reducir pérdidas que alcanzan el 40%, además de ordenar las finanzas municipales y fortalecer alianzas nacionales e internacionales. El edil electo asegura que está preparado para gobernar la capital hondureña. “Nos reunimos con el CICH (Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras) para activar una Mesa Técnica para eliminar la burocracia, agilizando permisos de construcción y abriendo una ventanilla única directamente en el Colegio para dignificar el trabajo de los ingenieros y asegurar sus aranceles”, indicó. Otro de los temas que promete resolver es el desperdicio de agua por fugas en tuberías obsoletas en las ciudades de Comayagüela y Tegucigalpa. “El reto más grande es el agua: no podemos permitir que el 40% se pierda en una red obsoleta”, indicó el alcalde. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Agregó que “mi compromiso es claro: vamos a rescatar nuestra infraestructura crítica, mejorar la calidad del agua y asegurar que el servicio llegue de forma constante a cada hogar”.

Por otra parte, el edil sostuvo una reunión este viernes 23 de enero con el embajador de Francia en Honduras, Cédric Prieto, para estrechar lazos de cooperación y explorar oportunidades conjuntas que contribuyan al desarrollo de Tegucigalpa y Comayagüela. Durante el encuentro, ambas partes dialogaron sobre posibles proyectos de colaboración en áreas estratégicas como cultura, gastronomía, recuperación de espacios públicos, saneamiento de agua, protección del medio ambiente y desarrollo urbano, iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de los capitalinos y fortalecer una visión de ciudad moderna y sostenible. En los primeros 100 días de su gobierno municipal, Zelaya ha reiterado que se enfocará en resolver la deuda de más de 11 mil millones de lempiras que ha heredado, además de dar continuidad a proyectos como la represa San José, Jiniguare, Río del Hombre y Quiebramontes.

San Pedro Sula a continuar con Contreras

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, quien se reelige por segunda vez, informó que este viernes fue la juramentación en el salón consistorial de la municipalidad de San Pedro Sula. “Con este acto iniciamos con nuestra nueva gestión, vamos con el túnel de UTH, va el proyecto de construcción de un nuevo macrodistrito de salud, otros sin número de proyectos”, explicó el edil sampedrano, obras que deberán avanzar en el primer año de mandato.

“Ahorita lo importante es arreglar finanzas, lo cual estamos haciendo con la banca, respecto a negociar una tasa mejor de interés de las deudas heredadas, y ya estamos con ese trabajo también”, explicó Contreras. En cuanto a la deuda de San Pedro Sula, explicó que “eran tres mil millones de lempiras heredada, nosotros no sacamos ni un centavo prestado y hemos abonado 1,500 millones en cuatro años”, indicó.

Danlidenses aguardan por proyectos en su ciudad

Por su parte, el edil de la ciudad de Danlí, El Paraíso, Abraham Kafati, indicó que “estamos trabajando duro, viendo la forma de cómo salir adelante con los proyectos de la ciudad”.

Agregó que está listo para continuar la toma de posesión, que será a las 10:00 de la mañana en la Plaza San Sebastián de la ciudad de Danlí. Kafati mencionó que este nuevo período lo asume con mayor compromiso, ya que el pueblo le ha permitido que siga en la comuna. Otras ciudades como Choluteca tendrán alcaldes que por primera vez asumirán el poder, luego de que ediles como Quintín Seriano había gobernado por cinco periodos consecutivos. En esta ocasión asume las riendas Eber Josué Aplicano como nuevo alcalde de la ciudad No obstante, Carlos Miranda continúa como alcalde de la ciudad de Comayagua por octava vez consecutiva. Llegó en 1998, cuando, según él, había una ciudad estacionada en el tiempo. Ha expresado que su compromiso es seguir impulsando macroproyectos. En cuanto a la toma de posesión, expresó que “será sencilla el domingo a partir de las 4:00 de la tarde”. Agregó que son varios proyectos que hará en el primer año de su gobierno: “seguir con los programas que tenemos, darles continuidad a los proyectos que están en proceso y otros que están en planificación”, explicó. Además, afirmó que la ciudad de Comayagua tiene una alcaldía financieramente equilibrada. “No tenemos deudas, no tenemos números rojos; claro, siempre nos hace falta más para hacer más, pero nosotros somos autosuficientes en la administración y finanzas”, afirmó Miranda a EL HERALDO.

Por su parte, Marco Guzmán, quien se reelige por la alcaldía de Cantarranas, Francisco Morazán, informó que todo está listo y que los actos comenzarán a la 1:00 de la tarde el 25 de enero para asumir el poder nuevamente con sus invitados especiales. Entre los proyectos que desarrolla están llevar agua potable a algunas comunidades, construir escuelas y mejorar las calles de las comunidades.

Importancia de los alcaldes