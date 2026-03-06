Ministerio Público lleva jornada de atención integral a Lepaterique

Lepaterique, Francisco Morazán.- El Ministerio Público, a través del Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE) y la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer, desarrolló este viernes 6 de marzo una jornada de atención en el municipio de Lepaterique, Francisco Morazán, para acercar los servicios de justicia y atención integral a la población.
Durante la actividad se desplazó el MAIE Móvil para que los habitantes recibieran atención directa sin necesidad de trasladarse hasta Tegucigalpa. La unidad ofrece recepción de denuncias, orientación legal, evaluaciones médico-forenses y acompañamiento del equipo multidisciplinario.
El equipo del MAIE está compuesto por profesionales en psicología, trabajo social y medicina forense, quienes brindan atención personalizada a víctimas de violencia y casos que requieren intervención especializada.
Además, se desarrollaron conversatorios comunitarios para informar a los residentes sobre las rutas de denuncia, los servicios que ofrece el MAIE y las funciones de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer en casos de violencia de género y violencia familiar.
La jornada cuenta con el apoyo de la Policía Nacional, que ha organizado brigadas médicas para atender a las personas presentes y ha colaborado en la entrega de donaciones a familias de la comunidad.
El Ministerio Público destacó que estas iniciativas buscan reducir las barreras geográficas y sociales que dificultan a muchas comunidades acceder a la justicia, garantizando así una atención más inclusiva y cercana.
La actividad se enmarcó dentro del Plan Estratégico Institucional, que promueve una justicia cercana a la ciudadanía, la atención digna a las víctimas y el fortalecimiento de la respuesta frente a la violencia.
Las autoridades mencionaron que las actividades se llevan a varios municipios remotos de Francisco Morazán y a nivel nacional.