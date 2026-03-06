  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Ministerio Público lleva jornada de atención integral a Lepaterique

Autoridades del Ministerio Público desarrollaron una jornada en Lepaterique para acercar servicios de denuncia, orientación legal y atención médica

  • Actualizado: 06 de marzo de 2026 a las 13:30
Ministerio Público lleva jornada de atención integral a Lepaterique

La jornada incluyó recepción de denuncias, evaluaciones médico-forenses y conversatorios comunitarios sobre rutas de denuncia en Lepaterique.

 Foto: Ministerio Público/EL HERALDO

Lepaterique, Francisco Morazán.- El Ministerio Público, a través del Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE) y la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer, desarrolló este viernes 6 de marzo una jornada de atención en el municipio de Lepaterique, Francisco Morazán, para acercar los servicios de justicia y atención integral a la población.

Durante la actividad se desplazó el MAIE Móvil para que los habitantes recibieran atención directa sin necesidad de trasladarse hasta Tegucigalpa. La unidad ofrece recepción de denuncias, orientación legal, evaluaciones médico-forenses y acompañamiento del equipo multidisciplinario.

El equipo del MAIE está compuesto por profesionales en psicología, trabajo social y medicina forense, quienes brindan atención personalizada a víctimas de violencia y casos que requieren intervención especializada.

Brigada médica cubana regresa de Honduras tras finalizar el contrato de cooperación

Además, se desarrollaron conversatorios comunitarios para informar a los residentes sobre las rutas de denuncia, los servicios que ofrece el MAIE y las funciones de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer en casos de violencia de género y violencia familiar.

La jornada cuenta con el apoyo de la Policía Nacional, que ha organizado brigadas médicas para atender a las personas presentes y ha colaborado en la entrega de donaciones a familias de la comunidad.

El Ministerio Público destacó que estas iniciativas buscan reducir las barreras geográficas y sociales que dificultan a muchas comunidades acceder a la justicia, garantizando así una atención más inclusiva y cercana.

La actividad se enmarcó dentro del Plan Estratégico Institucional, que promueve una justicia cercana a la ciudadanía, la atención digna a las víctimas y el fortalecimiento de la respuesta frente a la violencia.

Seguridad y MP acuerdan fortalecer coordinación para reducir la impunidad

Las autoridades mencionaron que las actividades se llevan a varios municipios remotos de Francisco Morazán y a nivel nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias