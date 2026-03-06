Ministerio Público lleva jornada de atención integral a Lepaterique

Lepaterique, Francisco Morazán.- El Ministerio Público, a través del Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE) y la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer, desarrolló este viernes 6 de marzo una jornada de atención en el municipio de Lepaterique, Francisco Morazán, para acercar los servicios de justicia y atención integral a la población.

Durante la actividad se desplazó el MAIE Móvil para que los habitantes recibieran atención directa sin necesidad de trasladarse hasta Tegucigalpa. La unidad ofrece recepción de denuncias, orientación legal, evaluaciones médico-forenses y acompañamiento del equipo multidisciplinario.

El equipo del MAIE está compuesto por profesionales en psicología, trabajo social y medicina forense, quienes brindan atención personalizada a víctimas de violencia y casos que requieren intervención especializada.